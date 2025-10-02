Flotilla, i romagnoli Croatti e Biasioli al centro di detenzione di Ashod

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo alla Camera ha sostenuto che le 22 persone italiane arrestate da Israele saranno espulse insieme a tutte le altre, con due voli dall’aeroporto “Ben Gurion” di Tel Aviv. Secondo Tajani questi voli partiranno rispettivamente lunedì e martedì, e probabilmente non saranno diretti in Italia, ma verso altre capitali europee: non ha detto quali, ma ha citato Madrid e Londra tra le ipotesi.

Inoltre Tajani ha riferito che l’europarlamentare Benedetta Scuderi (di Alleanza Verdi e Sinistra) e il senatore Marco Croatti (del Movimento 5 Stelle), che erano a bordo della barca Morgana, si trovano già in un centro di identificazione e detenzione nel porto di Ashdod, dove li hanno portati i militari israeliani. Tajani ha detto che venerdì sono previste le prime visite consolari dell’ambasciata italiana alle persone arrestate. Con Croatti, nella lista degli arrestati c’è anche il ravennate Carlo Alberto Biasioli.