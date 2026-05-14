Firmato l’accordo con il Comune: a Rimini un’oasi felina

Buone notizie per i gatti dell’ex caserma “Giulio Cesare” di Rimini e, in prospettiva, per tanti altri felini in cerca di aiuto e supporto. Tra poco nascerà a Rimini un’oasi felina, non il gattile vero e proprio che avrà un altro iter, ma un’area protetta e gestita, dove i “mici” potranno trovare cibo, cure e un riparo. Si apre dunque un nuovo capitolo dopo anni di appelli alle amministrazioni rimasti inascoltati. Grazie a Cuori Randagi OdV Rimini ed A-mici di Soraya, la città avrà per la prima volta una sorta di rifugio per i gatti. Ieri mattina nella Residenza Comunale è stato firmato l’accordo con l’amministrazione che porterà alla creazione di un’oasi di oltre 1000 metri quadri recintata dove verranno portati, trovando una nuova casa, i gatti che da anni sono stati prigionieri nel perimetro della ex caserma e che solo grazie al ricorso presentato all’autorità giudiziaria hanno potuto essere tutelati dai volontari in questi mesi. Si tratta di circa 70 gatti che ora possono sperare in una vita migliore. L’oasi, di cui prossimamente verrà ufficializzata la collocazione nel territorio comunale, sarà allestita con recinti chiusi di ambientamento per abituare i gatti alla nuova location, casette, punti cibo e monitoraggio veterinario. Una grande conquista per tutti i volontari che hanno combattuto una grande battaglia, le due associazioni in particolare, e per la nostra città. A breve, una volta pronta l’oasi, partirà l’attività di cattura, sterilizzazione e trasferimento dei gatti in un luogo finalmente sicuro dove queste creature meravigliose troveranno finalmente garanzie di essere accudite e curate dopo anni di indifferenza. In questi ultimi mesi le due associazioni si sono battute per salvare decine di gatti rimasti dentro la ex Caserma dopo la sua chiusura, animali che hanno dovuto fronteggiare le condizioni climatiche più estreme, dal gran caldo al gelo, senza ripari, mentre i cuccioli sono stati decimati dai gabbiani. «Grazie a tutti i cittadini che ci hanno fatto sentire il loro supporto – sottolineano nella nota le due associazioni - a quelli che hanno aiutato, a quelli che non sono rimasti indifferenti ed un infinito grazie all’avvocato Elena Zappelli che non si è arresa e con noi ha lottato fino alla conquista di questo risultato storico».