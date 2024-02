Filippo, il baby tifoso del Rimini invitato speciale alla partita di Catania

Un baby tifoso sulla carrozzina è stato invitato a Catania per la Coppa Italia di serie C. È una storia che celebra il Fair Play, quella di Filippo Leuzzi 9 anni di Bellaria Igea Marina ma super tifoso del Rimini.

Durante la sfida Rimini - Catania, partita di andata della semifinale di Coppa Italia di serie “C”, svolta allo stadio riminese “Romeo Neri” il 24 gennaio scorso Filippo c’era. Ha assistito dalla sedia a rotelle che deve usare, sebbene in via momentanea, dopo un intervento chirurgico subito di recente all’anca.

L’entusiasmo del ragazzino non è passato inosservato, contagiando anche gli avversari e in particolare il gruppo “I liotrizzati”. A mettere a segno il primo gesto di amicizia è stato Leonardo, un altro piccolo tifoso, stavolta del Catania, che ha fatto arrivare a Filippo la sua sciarpa rossazzurra tramite uno steward. Grande la sorpresa del piccolo bellariese, ignaro che quel dono sarebbe stato solo l’inizio di un sacco di regali degni di Babbo Natale. Tempo una manciata di giorni e il papà di Filippo ha postato un video per ringraziare i tifosi siciliani che nel frattempo avevano recapitato a domicilio altri gadget del Catania Fc. Da lì è cresciuta un’ondata irresistibile di regali, fino a quando si è materializzato anche un volo per 4 persone con direzione Catania. Di più: c’erano anche due notti in albergo e i biglietti per la partita (sempre per 4). Un gesto davvero unico da parte dei tifosi ospiti.

