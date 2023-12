Fiere. Saloni Ieg in Brasile e a Dubai: 515 espositori e 86.000 visitatori

Con 515 espositori e 86.000 visitatori professionali Italian Exhibition Group, la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza, registra il successo dei saloni dedicati a fitness e benessere in Brasile e a Dubai. “Si conferma il successo del nostro Ieg Wellness Network- commenta l’amministratore delegato di Ieg, Corrado Peraboni- il cui capostipite è RiminiWellness, il salone leader al mondo nel settore che tornerà a Rimini e sul territorio dal 30 maggio al 2 giugno, beneficiando anche di queste positive ripercussioni globali”. Un network, prosegue, oltre alle manifestazioni appena terminate a San Paolo e Dubai, conta anche Macs-Mexico Active & Sports Expo che organizziamo in partnership con Deutsche Messe e la sua società controllata Hannover Fairs Mexico. “Lo sviluppo internazionale del Gruppo incrementa il nostro profilo di player globale e al contempo sviluppa i nostri eventi domestici”. Peraboni ringrazia poi il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad per essere stato a Dubai col presidente Ieg Maurizio Ermeti e mio, “in una missione strategica per le nostre prospettive di sviluppo”. Sul fronte internazionale, conclude, “si consolida quindi la ‘Strategia 4×4’ di Ieg, attraverso la quale il player fieristico italiano quotato su Euronext Milano esporta i brand di successo nei quattro continenti extraeuropei, sviluppando partnership con operatori internazionali”. Al Btff-Brasil Trading Fitness Fair 115 brand hanno animato all’Expo Center Norte di San Paolo la quinta edizione della manifestazione che ha registrato un pubblico complessivo di 50.000 visitatori, tra professionisti dell’educazione fisica, atleti, nutrizionisti, fisioterapisti, medici e imprenditori del settore. Ben 240 le ore di contenuti ed esperienze.

Analogo successo per il Dubai Muscle Show, Dubai Active e Dubai Active Industry che insieme costituiscono il polo espositivo di riferimento nel Medio Oriente per il mondo del fitness e del benessere, sottolinea Ieg. Qui si sono registrati 36.000 visitatori professionali nelle tre giornate di manifestazione. Ospiti anche 600 atleti e influencer del settore salute e fitness provenienti da tutto il mondo. A Dubai City erano riunite tutte le realtà dell’industria del fitness nel suo spazio espositivo, con incontri e interventi dei più grandi nomi del settore. Presente anche il campione in carica e cinque volte vincitore di Mr. Olympia, Chris Bumstead, i culturisti otto volte Mr. Olympia, Ronnie Coleman, sette volte Mr. Olympia e American Ifbb Pro, Phil Heath. Edizione anche record per Dubai Muscle Show, Dubai Active e Dubai Active Industry con 400 espositori e la presenza dei marchi leader a livello mondiale nel campo della nutrizione sportiva, del fitness, del benessere e del bodybuilding, provenienti da 40 Paesi. Già confermata l’edizione 2024, sempre al Dubai Exhibition Centre di Expo City Dubai, sede dell’attesissima COP28 di quest’anno.