Fiere internazionali 2026: dalla Camera di Commercio della Romagna contributi fino a 4.000 euro

La Camera di Commercio della Romagna rinnova il suo sostegno all’internazionalizzazione delle imprese con il bando per la partecipazione a eventi fieristici 2026, che aprirà il 9 febbraio prossimo. Dopo il successo dell’anno scorso, quando i fondi sono stati esauriti in pochi giorni, l’ente conferma lo stanziamento dedicato alle micro, piccole e medie imprese del territorio che vogliono espandersi sui mercati esteri.

L’iniziativa punta a facilitare la presenza delle aziende locali nelle manifestazioni fieristiche internazionali attraverso contributi a fondo perduto che coprono parte delle spese sostenute. Le fiere ammesse possono svolgersi sia in Italia che all’estero, sia in presenza che in formato virtuale.

Le manifestazioni fieristiche rappresentano uno strumento fondamentale per le imprese che intendono esplorare nuovi mercati o rafforzare partnership commerciali esistenti. Mentre l’Unione Europea rimane il principale sbocco per l’export romagnolo, mercati come il Nord America e l’Asia offrono opportunità di crescita significative.

“Il settore manifatturiero delle nostre province continua ad essere il motore dell’export, con particolare forza nei comparti della meccanica, metallurgia e tessile per Forlì-Cesena, e della meccanica, tessile, mezzi di trasporto e agroalimentare per Rimini”, ha dichiarato Carlo Battistini, presidente della Camera di Commercio della Romagna. “Questo bando rappresenta un supporto concreto alla competitività del nostro sistema produttivo”.

I contributi coprono fino al 50% delle spese ammissibili (IVA esclusa), con importi variabili in base alla tipologia di evento. Per le fiere in presenza che si tengono fuori dall’Unione Europea, il contributo può raggiungere i 4.000 euro, mentre per quelle organizzate in Italia, San Marino, Unione Europea o in modalità virtuale, il tetto massimo è di 2.000 euro.

Le imprese in possesso del rating di legalità potranno inoltre beneficiare di una premialità aggiuntiva di 200 euro.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online a partire dalle ore 10 del 9 febbraio 2026, con scadenza fissata alle 16 del 31 marzo 2026. Il bando potrebbe chiudere anticipatamente in caso di esaurimento delle risorse disponibili.

Vista l’elevata richiesta registrata nelle edizioni precedenti, la Camera di Commercio invita le imprese interessate a preparare la documentazione necessaria per tempo.