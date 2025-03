Fiere, con Mir nasce a Rimini un hub per la produzione audiovisiva

RIMINI. Un nuovo hub dedicato alla produzione audiovisiva. Lo porta in dote Mir-Multimedia integration expo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che punta i riflettori sulle più recenti evoluzioni tecnologiche nel settore dell’audiovisivo e dell’intrattenimento. In fiera a Rimini dal 23 al 25 marzo, con una nuova area dedicata alla broadcast production, l’evento si arricchisce con un focus pensato per scoprire le soluzioni digitali più avanzate per i processi di creazione e distribuzione dei contenuti televisivi e digitali, capaci di ridefinire il modo in cui si interagisce con i contenuti multimediali in diversi contesti applicativi.

Con il claim “Connected content”, l’area Broadcast production rappresenterà il cuore pulsante dell’innovazione per l’intera filiera della produzione audiovisiva. All’interno i visitatori potranno scoprire le tecnologie più avanzate: telecamere cinematiche, sistemi ptz intelligenti, infrastrutture Ip, soluzioni cloud-based e sistemi integrati per la gestione dei contenuti. Tutte le soluzioni saranno presentate attraverso dimostrazioni dal vivo, offrendo un’esperienza immersiva e concreta. Numerose le aziende leader che parteciperanno all’iniziativa, da Adcom a Trans Audio Video e Videocine.

Il momento clou dell’apertura di Broadcast production sarà il panel inaugurale “Il percorso evolutivo dei contenuti sportivi.

Case study: Lega Calcio Serie A”, domenica 23 marzo alle 11.30 con Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, intervistato dalla giornalista Valeria Ciardiello. A seguire un ciclo di incontri con esperti e professionisti delle principali media company, tra cui Mediaset, Sky, Rai, Microsoft, Sony e alcune delle più influenti società di produzione.