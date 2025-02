Rimini. Fiera e sosta in divieto: un centinaio di multe e residenti esasperati

Auto in sosta vietata dunque non solo in centro storico, con tanto di occupazione degli spazi per il carico e scarico e delle piste ciclabili, al Parco del mare, ma anche nelle vie adiacenti la Fiera, tra cui via Turchetta, e la Statale 16. Come accaduto domenica, quando, in occasione della giornata d’apertura di “Beer & food attraction”, l’evento che riunisce l’offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e consegne a domicilio, l’intero quartiere fieristico è stato invaso dalle auto: strade, aree verdi, spazi carrabili, tutto occupato. E immediata è partita la protesta. «Una maleducazione senza limiti – il coro unanime degli abitanti della zona-. Ci siamo ritrovati con vetture parcheggiate ovunque, al punto che non sapevamo più dove lasciare la nostra di automobile. Eppure molti degli stalli interni alla Fiera erano liberi». Spazi di sosta, quelli messi a disposizione da Ieg per operatori e visitatori, che ammontano ad almeno 10mila unità, anche se non certo a buon mercato: la tariffa è unica ed è pari a 20 euro.

Inevitabile, quindi, la richiesta d’intervento dei vigili urbani. Che, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare l’effettiva invasione di auto e i tanti disagi che quella situazione stava provocando agli abitanti. Così, carta e penna in mano, gli agenti della Polizia locale, terminato un breve sopralluogo lungo via San Martino in Riparotta, via Turchetta e via Nilde Jotti, sono passati al pugno duro e hanno cominciato a redigere decine e decine di verbali. Almeno 94, con multe per divieto di sosta (41 euro ridotti a 28,70 euro se pagati entro 5 giorni) e occupazione non consentita di aree verdi e marciapiedi (80 euro ridotti a 56 euro se pagati entro 5 giorni). Un’attività di monitoraggio proseguita anche ieri e che andrà avanti pure oggi, giornata di chiusura della Fiera “Beer & food attraction”.

Ma non tutto viene per nuocere. Quanto accaduto domenica, infatti, sembra aver convinto l’amministrazione comunale a predisporre, d’intesa con Ieg, un progetto che possa proteggere da questa invasione di auto e occupazione di spazi, chi risiede nelle vie attorno ai padiglioni. Anche perché proprio su quell’area a breve partiranno tutta una serie di opere infrastrutturali, legate alla mobilità, che potrebbero influire negativamente sulla viabilità del quartiere. In primis l’apertura del cantiere per i lavori della tratta del Metromare “Stazione di Rimini-Fiera”, prevista, come anticipato da PmR, società proprietaria delle reti e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, per luglio (il progetto esecutivo, se la Corte dei Conti, in primavera, darà l’ok alla riaccensione del finanziamento statale di 55 milioni, dovrebbe essere presentato dalla ditta appaltatrice, il Consorzio Integra di Bologna, a maggio). Con fine lavori previsto per l’estate 2027. Non solo Metromare, però, perché quest’estate dovrebbero partire i lavori per la nuova circonvallazione di Santa Giustina (mentre a breve dovrebbero terminare quelli sulla Statale 16 Adriatica). Ed è in corso un confronto Stato-Regione per inserire la realizzazione del casello autostradale “Fiera” nella programmazione dei lavori di società Autostrade.