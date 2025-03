Fiera di Rimini. Ieg approva il bilancio: crescono fatturato, eventi e dividendi ai soci

Il Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ha approvato il progetto di bilancio civilistico e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2024. Crescono fatturato, eventi e dividendi ai soci. “IEG è la società fieristica italiana più profittevole del 2024 con 40,7 milioni di utile ante imposte (+97,8%) - riporta la nota che sintetizza i numeri del bilancio - In forte crescita anche il fatturato: 250 milioni di euro (+ 37,6 milioni sul 2023). Deliberata dal CDA la distribuzione di dividendi ai soci per 6,2 milioni di euro: si tratta di 2 milioni in più di quanto previsto dal piano industriale. Nel 2024 sono stati effettuati investimenti per 34,1 milioni di euro e sono state acquisite, sviluppate o realizzate ex novo, tra Rimini, Vicenza e resto del mondo 10 nuove manifestazioni (come ad esempio Venditalia sul quartiere fieristico riminese, Vicenza Classic Car su quello vicentino, Riyadh Muscle Show negli Emirati Arabi). Il 15% del fatturato di IEG è prodotto sui mercati internazionali. Oggi il CDA ha nominato per cooptazione, Meris Montemaggi quale nuovo membro del consiglio d’amministrazione”

L’Amministratore Delegato del Gruppo IEG, Corrado Arturo Peraboni, ha tra l’altro commentato: «La solidità del nostro modello di business è confermata dai risultati eccezionali del 2024 nel quale siamo stati anche in grado di crescere organicamente soprattutto sui prodotti fieristici core del nostro portafoglio, come KEY, Vicenzaoro, Sigep, RiminiWellness, Ecomondo e TTG. Il piano di investimenti a supporto della crescita prevista nel Piano Strategico 2023-2028 sta proseguendo nel rispetto delle scadenze prefissate sul quartiere fieristico di Vicenza. Nel frattempo, ad ottobre è stata completata l’installazione di due padiglioni temporanei che arricchiranno il quartiere fieristico di Rimini fino alla prossima, ulteriore espansione.»