Fiaccola olimpica, da Baldassari a Vezzali, da domani tedofori impegnati in Romagna

RIMINI. La Fiamma delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, sarà a Rimini domani. Tra i tedofori della tratta romagnola, c’è Filippo Baldassari, pluricampione di vela, già azzurro a Londra 2012 come atleta della Sezione Vela Fiamme Gialle, oggi tesserato dello Yacht Club Rimini.

«Si tratta di un momento storico per lo sport italiano e per me - dichiara il 37enne originario di Recanati - Essere coinvolto nella staffetta della Torcia simbolo dei valori sportivi più alti è per me una grande emozione ma anche una grande responsabilità».

La Fiaccola arriverà domani nel primo pomeriggio a Riccione, proveniente da Gradara. Proseguirà dal lungomare verso Rimini, dove intorno alle 19.30 è prevista la “city celebration” con esponenti del mondo sportivo, Autorità e accensione del braciere in Piazza Malatesta. Fra i tedofori della tappa riminese, da segnalare la presenza di altre due campionesse legate alle Marche: Valentina Vezzali, leggenda del fioretto con 9 medaglie olimpiche nel suo palmares, e Nicole Piomboni, giovane schiacciatrice riminese in forze all’Helvia Volley Macerata nel campionato femminile A1, a cui verrà affidata l’accensione del braciere.

Queste le altre città toccate dalla Fiamma nei giorni successivi: Cesena, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Cesenatico, Cervia, Ravenna, Ferrara, Maranello, Fiorano, Sassuolo, Modena, Reggio Emilia e Parma.

«Partecipare a questa staffetta è per me un onore grande quasi quanto la qualifica agli stessi Giochi - conclude l’atleta - Il suo passaggio nel territorio non ci deve solo ricordare che a breve inizieranno le gare olimpiche ma deve soprattutto farci sentire i valori che lo sport è in grado di incarnare e diffondere come niente altro, e cioè impegno, inclusione, rispetto e solidarietà. Il percorso di un’atleta è fatto di tanti piccoli passi e conquiste, come di fatto lo è il cammino della Fiaccola verso l’apertura di Milano Cortina 2026».