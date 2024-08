Ferragosto 2024 a Rimini e dintorni: gli eventi tra musica e fuochi d’artificio

Il 13 agosto a Rimini è nel segno della musica con “We will Rock You!”, concerto dedicato ai grandi successi di Freddie Mercury e dei Queen al Parco degli Artisti. Riflettori puntati anche sulla Rimini Beach Arena: in un’area di oltre 10mila metri quadrati, sulla spiaggia libera di Miramare, si alternano i live di una serie di artisti italiani e stranieri in cima a tutte le classifiche internazionali e i set di una serie di dj da sempre protagonisti nelle consolle dei migliori club e dei più importanti festival del panorama elettronico mondiale. Grande attesa per il Circoloco (15 agosto).

Torna anche quest’anno Le città visibili a Rimini, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci con la selezione musicale di SUPèRFLUO, giunta alla sua dodicesima edizione. Il 16 agosto alle 21.30 alla Corte degli Agostiniani ci sarà la “La calda estate”. Lo spettacolo scritto da Riccardo Tabilio e diretto da Michele Di Giacomo è dedicato a Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, martiri riminesi della Liberazione, a ottant’anni dalla loro morte. In scena Lorenzo Carpinelli, Matteo Gatta, Tomas Leardini, Stefano Delvecchio (organetto), Adele Delvecchio (violino).

Dal 14 al 17 agosto in piazzale Fellini fa tappa “Squisito”: l’evento dedicato al buon cibo, all’arte e all’artigianato è pronto a inondare Piazzale Fellini per festeggiare insieme Ferragosto. Un viaggio sensoriale che celebra il cibo di qualità e le creazioni di artisti e artigian, tra food trucks, dj set e momenti musicali, market di artigianato contemporaneo.

A Riccione

A Riccione arrivano i big della musica con Riccione On Stage. Mahmood sarà il protagonista della serata di domani, martedì 13 agosto, insieme ad Anna e Bnkr44. Mercoledì 14 ci saranno Sarah, la vincitrice di Amici 2024 che ha conquistato il pubblico con l’inedito Mappamondo, e Petit, nome d’arte di Salvatore Moccia, finalista di Amici 2024 che colleziona già milioni di ascolti su Spotify, per un Ferragosto tutto da ballare. Sabato 17 agosto guest tutti al femminile: sono Clara e Alessandra Amoroso le artiste che saliranno sul palco nella quinta serata di Riccione On Stage. Sempre a Riccione, il 14 agosto replica la commedia musicale “Oceania. La storia vera del transatlantico Oceania in crociera a Riccione nel 1933”, in scena in piazzetta Dante Tosi.

A Bellaria

Il 13 e 14 agosto a partire dalle ore 19.30 torna sul porto canale di Bellaria Igea Marina, la seconda edizione di “Onde di Vino”: due giorni sull’onda del gusto, cibo, vino e musica. Fuochi d’artificio anche per Bellaria Igea Marina, che invita tutti il 14 agosto alle 23.00 sulle sponde del porto canale per il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. Sempre a Bellaria, le sere del 12, 13 e 14 agosto tornano anche i grandi concerti del Bay Fest, mentre all’alba del 15 agosto in Piazzale Capitaneria di Porto si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Marina con una messa rock.

A Cattolica e Gabicce

I Comuni di Cattolica e Gabicce Mare di nuovo insieme, anche quest’anno, per dare vita allo straordinario show dei fuochi d’artificio di Ferragosto al Porto. Un appuntamento che è diventato ormai una tradizione nel cartellone dell’estate delle due città, ogni anno sempre più atteso da tantissimi cittadini e turisti. A partire dalle 22.30, i cieli di Cattolica e Gabicce Mare si illumineranno di fantastici giochi pirotecnici, fontane colorate ed esplosioni di luci. Il lancio dei fuochi avverrà nella parte finale del molo che unisce l’area portuale di Gabicce Mare e Cattolica.

A Mondaino

Mondaino, borgo medievale dell’entroterra riminese, nel 1459 assistette a un evento storico particolarmente significativo che sancì la pace tra le Signorie Malatesta e Montefeltro. È per ricordare e ricostruire quel periodo di prosperità che ogni anno si svolge questa manifestazione, questo anno prevista dal 15 al 18 agosto. Il “Palio de lo Daino” rappresenta questo momento di festa nel quale le contrade di Mondaino (Borgo, Castello, Contado e Montebello) si sfidano nel palio per aggiudicarsi l’ambito titolo.

A Pennabilli

Mercoledì 14 agosto la piazza di Pennabilli si accenderà di nuovo grazie a Margo’80, la vivace tribute band dei successi degli anni 80/90/2000 che tornerà per uno strepitoso concerto.

A Gemmano

Sino al 15 agosto 2024 a Gemmano, in vetta ad uno dei più belli e panoramico colle dell’ entroterra riminese, si terrà la Sagra della Pappardella al Cinghiale, evento enogastronomico e folkloristico della durata di 4 giorni che caratterizza il Ferragosto della Valconca.

A Coriano

Al castello Malatestiano di Coriano torna la rassegna cinematografica itinerante de “La vela illuminata”. Mercoledì 14 agosto Serata Family con la pellicola Troppo cattivi per arrivare al 16 agosto con la proiezione di Jeanne du Barry – La favorita del re. Il 17 e il 18 agosto, sempre a Coriano, si brinda con il Wine Festival.