Femminicidio a Coriano, l’assassino portato in carcere

RIMINI. Questa mattina, alle 7.15 il 71enne Mario Bionifazi è stato portato alla casa circondariale di Rimini dalla Compagnia dei Carabinieri di Riccione. L’uomo, in base alle prime ricostruzioni, ha ucciso ieri sera l’ex compagna Tania Sperindio di 62 anni, in una villetta di via Agello a Mulazzano di Coriano colpendola alla testa con uno o più colpi inferti con un oggetto contundente, forse un martello, che le ha procurato una profonda ferita rivelatasi fatale.

A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso presunto responsabile trovato dai carabinieri accanto al corpo senza vita della donna. L’uomo è stato prima condotto in caserma per essere interrogato. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe stato proprio lui a comporre il numero unico di emergenza 112 attorno alle 19 di ieri, dicendo agli operatori di aver ucciso la compagna, poi trasportato questa mattina in carcere

Gli inquirenti stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto all’interno dell’abitazione nelle ore precedenti alla tragedia, anche attraverso i rilievi tecnici disposti sulla scena del delitto dalla polizia scientifica.