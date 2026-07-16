Femminicidio a Coriano, il cordoglio del sindaco Ugolini e della senatrice Spinelli

CORIANO. «Non ci sono parole che possano colmare un dolore così profondo. Un pensiero e un abbraccio ai figli della vittima di femminicidio che oggi affrontano questa perdita incolmabile. Non mi stancherò mai di ripetere che ogni forma di violenza va contrastata e mai sottovalutata anche quando avviene nella famiglia. Come comunità di Coriano ci stringiamo alla famiglia e chiediamo il rispetto che la tragedia richiede». Con queste parole sui social la senatrice di Fratelli d’Italia Domenica Spinelli interviene sul caso del femminicidio avvenuto ieri sera a Mulazzano di Coriano nel uale ha perso la vita Tania Sperindio, di 62 anni.

«La nostra comunità», scrive anche il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, «è stata duramente colpita ieri da un grave episodio di femminicidio ai danni di una nostra concittadina Mulazzanese. Lasciamo agli inquirenti il compito di verificare l’accaduto e di attribuire le responsabilità del caso. Come comunità ci uniamo al dolore dei figli, come sindaco, giunta e consiglieri condanniamo fermamente qualsiasi rapporto basato sulla prevaricazione, sul sopruso e sull’uso di qualsiasi forma di violenza».