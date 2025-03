Federconsumatori Rimini: «Non cancellate il divieto di pubblicità sul gioco d’azzardo»

RIMINI. «Mentre in Italia e nella nostra provincia crescono i disturbi da gioco d’azzardo, soprattutto tra i giovani», la commissione cultura e sport del Senato «ha approvato, nei giorni scorsi, la risoluzione di FdI che, di fatto, riapre le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio», un «gravissimo tentativo di cancellare il divieto». Federconsumatori Rimini è su tutte le furie, convinta che «una maggiore liberalizzazione della pubblicità del betting rappresenti un segnale gravissimo, specialmente per le nuove generazioni, sempre più esposte a questo fenomeno, e per le fasce più vulnerabili della popolazione».

Secondo i dati della ricerca del Libro Nero dell’Azzardo, spiega l’associazione, in provincia di Rimini «la stima del giocato complessivo nel 2023, sia fisico 52% che da remoto 48%, è di 727 milioni di euro con una raccolta procapite di 2.518,64 euro». Si tratta di numeri «che non lasciano dubbi sulla necessità di misure di contrasto più efficaci e restrittive, accrescendo il ruolo delle amministrazioni locali, anziché aprire alla promozione e riabilitazione dell’immagine del gioco d’azzardo». Insomma, per Federconsumatori Rimini, così «non si fa altro che incentivare un fenomeno che, come dimostrano i dati, ha un impatto sociale ed economico devastante». Per questo, «ci auguriamo che tale misura venga fermata prima di trovare applicazione e che, anzi, si inizi a discutere seriamente del problema del dilagare dell’azzardo, rafforzando le misure di prevenzione e migliorando il sostegno alle vittime di questa dipendenza. Ci opporremo in ogni sede e con ogni azione utile affinché questo non avvenga».