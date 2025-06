Federconsumatori: 4.200 euro per la vacanza di una famiglia sulla riviera romagnola

RIMINI. Quanto costa una vacanza per una famiglia sulla riviera romagnola? Federconsumatori Rimini ha fatto i conti e la cifra che viene fuori è 4.222,18 euro. I calcoli sono stati fatti per un nucleo composto da due adulti e due minori per un periodo di una settimana tra la fine di giugno ed agosto. Equivale al 3,1% in più rispetto all’anno scorso.

Ecco nel dettaglio la spesa. Per il viaggio di andata: 86,45 euro per la benzina, 50,70 di pedaggio autostradale, sosta in autostrada (panini, bibite, caffè) 60,90. La cifra va moltiplicata per due per il ritorno. Per l’albergo (due camere doppie a mezza pensione) 2.163. Per lo stabilimento balneare (2 lettini e un ombrellone) 180,25. Per le consumazioni al bar (bibite, snack, gelati, caffè) 270,19. Federconsumatori prende anche in esame un giro in barca con pranzo a bordo e ingresso al parco marino e aperitivo e sono altri 407,44 euro. Altri 557,20 euro se ne vanno per sale giochi, noleggio pattino e altri divertimenti. Si considera invece una sola cena di pesce al ristorante per una spesa di 210 euro e una serata al pub con due consumazioni per 38 euro.