Fa la “spesa” in hotel e porta via prosciutto, marmellata e prosecco: arrestato dai carabinieri

Fermato in strada con una scatola di carta contenente un trancio di prosciutto crudo da 2,5 chili, un salame Milano di circa 1,5 chili, una confezione di fontina da 2,5 chili e addosso una busta di plastica con all’interno cinque confezioni di marmellata.

Una “spesa” costata cara ad un 38enne serbo, senza fissa dimora, arrestato domenica sera dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato continuato in concorso commesso poco prima all’hotel Bologna in via Tirrenia. A bloccarlo fuori dalla struttura una dipendente e il marito della titolare.

Processato per direttissima, per l’uomo, difeso dall’avvocato Alessandro Buzzoni, il giudice Francesco Pio Lasalvia dopo la convalida dell’arresto ha disposto l’obbligo di firma giornaliero in caserma. L’uomo, che prima di comparire davanti al giudice era stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri Rimini Principale come da direttiva del pm Davide Ercolani, era comunque già noto alle forze dell’ordine per possesso e fabbricazione di documenti falsi, furto ed invasione di terreni ed edifici.