Fa il bagno nudo in mare: arrivano i carabinieri e li aggredisce. Arrestato 45enne

rimni

«In Eritrea è normalissimo fare il bagno nudi. Cos’ho fatto di male?». Non poteva credere ai suoi occhi il 45enne arrivato a Rimini dalla Germania per raggiungere la famiglia e trascorrere qualche giorno di vacanza quando, lunedì intorno alle 13, ha visto pararsi di fronte a lui i carabinieri che gli intimavano con fare perentorio di uscire dall’acqua e di rimettersi i vestiti addosso. Talmente esterrefatto per la sorpresa, che ha continuato a insistere di non volersi rivestire, fino a quando, in un clima crescente di tensione, ha dato un pugno a un carabiniere per poi fiondarsi su di lui e tentare di sfilargli la pistola dalla fondina. La colluttazione, chiaramente, è terminata con l’arresto dell’eritreo, che è stato portato in caserma e processato per direttissima.