Eventi a Rimini, dalla musica ai motori, dal mercatino francese alle mostre: tutti gli appuntamenti di inizio ottobre

RIMINI. Con l’inizio del mese di ottobre tornano i colori e i sapori dell’autunno e il centro storico inizia ad ospitare gli appuntamenti più amati dai buongustai. In piazza Cavour da giovedì 3 a domenica 6 ottobre torna il mercatino regionale francese: un angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato, da decine di tipi di formaggi che potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe. Mentre domenica 6 ottobre in piazza Tre Martiri e Corso d’Augusto torna la Fiera d’Autunno, con bancarelle di articoli vari e da regalo e tanti stand con i prodotti tipici dell’autunno.

Il capitolo degli appuntamenti sportivi vede tornare in piazzale Fellini la Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche che richiama concorrenti da tutto il mondo, giunta alla sua 23° edizione (6-8 ottobre). Le splendide auto rimarranno esposte in piazzale Fellini nella serata di domenica e ripartiranno alla volta di Firenze martedì 8. Domenica 6 ottobre alla piazza sull’Acqua si svolge un’iniziativa sportiva per i ragazzi tra i 6 e i 14 anni: Il baseball al centro, la prima di tre giornate organizzate dall’Associazione sportiva di baseball e softball Junior Rimini, in cui è possibile conoscere e sperimentare la disciplina sportiva del baseball. Un week-end all’insegna della vela con la V Tappa del Campionato Italiano Open Skiff e la V Tappa del Campionato Italiano RS AERO con oltre 40 atleti a contendere il titolo italiano (info Club Nautico).

La musica sempre protagonista al teatro Galli con i Concerti della 75° Sagra Musicale Malatestiana tra Musica da Camera e la rassegna Parole per la musica. Atteso per mercoledì 2 ottobre il ritorno al Teatro Galli della grande pianista Beatrice Rana che presenta un recital mettendo a servizio delle opere di Johannes Brahms e Maurice Ravel il suo virtuosismo e la sua sensibilità ormai apprezzati in tutto il mondo. Domenica 6 ottobre il Teatro Galli ospita Omaggio a Giacomo Puccini, tra musica e passioni nel centenario della morte, con i solisti e l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala. Per la rassegna Parole per la musica, Giulia Vannoni presenta ‘La vite e l’olmo’, una metafora botanica per il dramma buffo di Rossini su libretto di Felice Romani (venerdì 4 ottobre), mentre Fabio Sartorelli introduce l’opera ‘La Rondine’, in scena l’11 ottobre, con esempi al pianoforte e video (martedì 8 ottobre).

Riprendono inoltre alla Biblioteca Gambalunga gli appuntamenti settimanali della rassegna Libri da queste parti, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo. Venerdì 4 ottobre è la volta di Stefano Mazzotti che, insieme a Riccardo Santolini e con le letture di Alberto Antolini, presenta il suo ultimo libro ‘Meravigliose creature. Il 3 ottobre, per tre giovedì, parte invece il ciclo di incontri dedicati al dialetto che prende spunto dalla mostra ospitata al palazzo del Fulgor di Pino Boschetti Dipingere in dialetto, il cui mondo sarà esplorato da Fabio Bruschi e dai suoi ospiti per Lingue di confine ’24.

Al via la nuova stagione del Cinema Fulgor che compie 110 anni. Inaugurato il 5 novembre 1914 e reso mitico da Federico Fellini in “Amarcord”, per celebrare l’importante anniversario la stagione 2024-25 della storica sala propone speciali rassegne cinematografiche e eventi che si affiancheranno alla normale programmazione. In Cineteca tornano invece gli appuntamenti di Primi Ciak – Premio Burdlaz che vede concorrere registi al primo loro lungometraggio e che saranno premiati durante la 17a edizione di Amarcort Film Festival a dicembre.

Ecco i principali eventi fino all’8 ottobre da segnare in agenda:

IN EVIDENZA

mercoledì 2 ottobre 2024

Teatro Amintore Galli (Sala Ressi), piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Beatrice Rana

75° Sagra Musicale Malatestiana - Musiche da camera

Molto atteso il ritorno al Teatro Galli per la grande pianista Beatrice Rana che presenta un recital mettendo a servizio delle opere di Johannes Brahms e Maurice Ravel il suo virtuosismo e la sua sensibilità ormai apprezzati in tutto il mondo.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

4 e 8 ottobre 2024

Rimini, Teatro Galli

Parole per la musica

venerdì 4 ottobre 2024, Giulia Vannoni, La vite e l’olmo: Una metafora botanica per il dramma buffo di Rossini su libretto di Felice Romani

martedì 8 ottobre 2024, Fabio Sartorelli, Puccini e il volo della rondine: Presentazione dell’opera La Rondine

con esempi al pianoforte e video

Ore 21. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: tel. 0541.704296

da venerdì 4 a domenica 6 ottobre 2024

Club Nautico, Largo Boscovich, 10 – Rimini

V Tappa Campionato Italiano Open Skiff e V Tappa Campionato Italiano RS AERO

Sono oltre 110 gli atleti partecipanti alla V Ranking Nazionale Open SKIFF - Coppa ASCOB. L’O’pen SKIFF risveglia il mondo delle imbarcazioni per bambini proponendo una vera macchina planante dalle grandi prestazioni per divertirsi sull’acqua. Il suo designer è Daniele Vitali cresciuto nell’ambiente motociclistico. L’imbarcazione è distribuita in più di 35 paesi. L’obiettivo dell’associazione Open Skiff Italia è quello di promuovere la vela come sport, creare un ambiente di competizione emozionante e accessibile a tutti e sviluppare le future generazioni di velisti. In contemporanea si svolge il Campionato Italiano - V Ranking Nazionale, con oltre 40 atleti a contendere il titolo italiano. RS Aero è una barca tecnicamente più avanzata nel settore. Il che spiega perché è il singolo moderno più venduto al mondo e il più facile da gestire grazie al ridotto peso che ne garantisce facile manovrabilità e trasporto.

Info: 0541 26520 www.cnrimini.com

da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024

Rimini, Piazza Cavour

Mercatino Regionale Francese

Rimini assaggi di Francia

All’interno dell’iniziativa “Rimini assaggi di Francia” arriva a Rimini il tradizionale Mercatino Regionale Francese. Ad aspettarvi troverete un piccolo angolo di Francia con specialità enogastronomiche d’eccellenza e prodotti di artigianato tipici della tradizione francese. Tra i prodotti enogastronomici oltre 80 tipi di formaggi, un’ampia gamma di vini delle regioni vinicole d’Oltralpe, biscotti bretoni, varietà di cioccolatini tipici, baguette e croissant sfornati al momento, crêpes e macarons e una vasta selezione di spezie e frutta disidratata dei Caraibi francesi.

Per l’artigianato tipico lavanda ed oli essenziali, saponi, profumi dalla Provenza e make up, tovaglie provenzali, bjjoux...e tanto altro ancora.

Orario: giovedì dalle ore 12.00 alle ore 23.00; venerdì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Info: www.facebook.com/mercatinoregionalefrancese

domenica 6 ottobre 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Omaggio a Giacomo Puccini

75° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti/conferenze

“Omaggio a Giacomo Puccini” presenta solisti e l’orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, sotto la direzione del Maestro Pietro Mianiti. La serata prevede l’esecuzione di arie, brani d’insieme e sinfonici selezionati dalle opere di Giacomo Puccini. Le presentazioni sono curate da Fabio Sartorelli. Un’occasione unica per celebrare e apprezzare il genio musicale di uno dei più grandi compositori operistici italiani.

Ore 17 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

da domenica 6 a martedì 8 ottobre 2024

Rimini, Piazzale Fellini

Modena Cento Ore

Ritorna la Modena Cento Ore, la classica competizione internazionale per auto storiche che richiama concorrenti dal mondo intero, sarà alla sua 23° edizione. La Modena Cento Ore è un rally di regolarità sport per auto storiche, ma anche una perfetta combinazione di bellissime auto, gentlemen drivers, competizione, turismo, paesaggi mozzafiato, enogastronomia e relax. Un viaggio attraverso l’Italia con gare in pista e prove speciali in salita su strada chiusa al traffico. L’evento è a numero chiuso, con un massimo di 100 partecipanti provenienti dal mondo intero. Le auto ammesse, suddivise in diversi periodi e prodotte dal 1919 al 1981, possono iscriversi per la sezione Velocità o Regolarità. La manifestazione prende il via da Rimini il 6 ottobre. A partire dalle 8:30 del mattino le vetture partecipanti saranno esposte nel Parco Federico Fellini, mentre gli accrediti e le verifiche sportive e tecniche avverranno presso il Grand Hotel di Rimini seguite, nel pomeriggio, dal briefing ai partecipanti e da una serata di benvenuto nel celebre e sontuoso albergo tanto amato da Federico Fellini.

Lunedì 7 ottobre, alle 7:30 del mattino, prende il via la prima vettura con destinazione San Marino. Da lì tre prove speciali con un percorso che toccherà Arezzo, Anghiari e Chiusi della Verna per concludersi al Misano World Circuit con le gare in notturna. Martedì 8 ottobre ha luogo la seconda prova in circuito, questa volta in diurna, all’autodromo di Misano. Il percorso prosegue poi verso Forlì e Faenza per poi scalare gli Appennini con due prove speciali prima dell’arrivo di tappa a Firenze. Le prove libere e le gare si svolgono sui celebri circuiti internazionali Misano World Circuit e Mugello Circuit. Le splendide auto della Modena Cento Ore rimangono quindi esposte in piazzale Fellini dalla mattina di domenica 6 ottobre alla mattina di lunedì 7 e dalla sera del 7 alla mattina dell’8 ottobre, quando ripartiranno alla volta di Firenze. Il pubblico potrà anche godersi la gara nel circuito di Misano nel tardo pomeriggio di lunedì 7 ottobre e nella mattinata di martedì 8 ottobre.

Info: 0522 421096 www.modenacentooreclassic.it

TUTTI GLI APPUNTAMENTI GIORNO PER GIORNO

Fino al 5 ottobre 2024

Rimini, Cineteca Comunale e Teatro degli Atti

Mappa del mondo nuovo

Festival della Politica giovane e sostenibile

Un evento promosso dall’Assessorato alle politiche educative del Comune di Rimini e Anthea, che coinvolge 19 classi di studenti e studentesse dei licei della città, con quasi 500 ragazze e ragazzi partecipanti.

Talk, laboratori e incontri per formare cittadine e cittadini consapevoli e attivi, affrontando 5 temi chiave scelti dalla direzione artistica di Daniele Aristarco e la cura di Alice Bigli: la sostenibilità e l’ambiente; i linguaggi della politica; la scuola e la politica; il corpo e la parità di genere; la piena espressione democratica. Perché “Non c’è cittadinanza senza città, non c’è comunità senza impegno comune”.

Appuntamento in Cineteca tutti i pomeriggi alle ore 17 e sabato 5 ottobre appuntamento con Giorgio brizio, Marianna Di Gioia, Stefano Laffi al Teatro degli Atti alle ore 18. Ingresso libero. Info: www.riminiturismo.it/eventi/mappa-del-mondo-nuovo-0

giovedì 3 ottobre 2024

Museo della Città, Sala Arazzi

Lingue di confine ‘24

Una Santarcangelo che non c’è

Pittura e dialetto come linguaggi della trasfigurazione

Davide Pioggia, in dialogo con Fabio Bruschi, porrà l’attenzione sul rapporto tra Pino Boschetti e i poeti dialettali di Santarcangelo.

Ore 17 La partecipazione è libera e gratuita. Info: 0541793851

da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Juniper

Film drammatico di Matthew Saville, con Charlotte Rampling, Marton Csokas. Domenica 6 ottobre alle ore 21 il film è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. Nelle altre giornate il film è proposto in versione doppiata in italiano.

Ore 21- domenica 6 ottobre ore 17 - 19 - 21* Versione Originale Sottotitolata

Ingresso: a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

venerdì 4 ottobre 2024

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Riprendono alla Biblioteca Gambalunga gli appuntamenti settimanali della rassegna “Libri da queste parti”, vetrina delle novità letterarie e editoriali, dedicata a libri che parlano di Rimini e non solo.

Venerdì 4 ottobre è la volta di Stefano Mazzotti, zoologo, docente di Biologia evoluzionistica all’Università di Ferrara e direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara. Conversando con Riccardo Santolini e con le letture di Alberto Antolini, presenta il suo ultimo libro ‘Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo’ (Il Mulino, 2024), un viaggio attraverso la biodiversità del nostro pianeta, alla scoperta delle infinite insospettabili specie che lo abitano. Un’occasione di conoscenza scientifica e di riflessione su un tema cruciale che interroga il nostro tempo.

Ore 18 Ingresso libero Info: 0541 704488 www.bibliotecagambalunga.it

venerdì 4 ottobre 2024

Museo della Città (Sala degli Arazzi), via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Certificazione della parità di genere. Un passo avanti per le donne, il lavoro, le aziende

Per il Progetto promosso dalle Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli, ha luogo un convegno conclusivo, moderato da Sonia Alvisi, consigliera di parità della Regione Emilia-Romagna.

Dopo i saluti del vicepresidente delle Acli di Rimini Emanuele Magnani, di Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione e della vicesindaca Chiara Bellini, interviene Tiziana Pompei, vicesegretaria generale di Unioncamere. A seguire gli interventi di Carlo Battistini, presidente della Camera di commercio della Romagna, Alessandro Corbelli, presidente dell’Ordine dei consulenti del lavoro di Rimini, Cinzia Brunazzo della Fondazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Rimini. Infine le testimonianze di alcune tra le aziende del territorio che hanno già ottenuto la Certificazione della parità di genere: Ieg Italian Exhibition Group, Galvanina, Myo, Trevi Group, Altamarea Beach Village. Durante il convegno è anche presentata una pubblicazione che raccoglie gli atti del progetto e le informazioni per le aziende che vogliono ottenere la Certificazione della parità di genere.

Evento posticipato dal 20 settembre scorso.

Ore 16 Ingresso libero.

sabato 5 ottobre 2024

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Gruppi di lettura

Con l’arrivo dell’autunno riprendono gli incontri dei Gruppi di lettura della Biblioteca Gambalunga, un’occasione per riflettere, confrontarsi attraverso il dialogo e i libri. Il prossimo appuntamento è per sabato 5 ottobre con il gruppo di lettura di testi letterari a cura di Lorella Barlaam. Il libro da leggere e condividere è Jon Fosse, Mattino e sera, La Nave di Teseo, 2019.

Ore 10.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541.774088

https://bibliotecagambalunga.it

sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024

Rimini Cineteca, via Gambalunga 27

Utopie della realtà

La libertà è terapeutica. 100 anni di Franco Basaglia

Un seminario, una tavola rotonda, quattro presentazioni di libri, tre proiezioni di film, 26 relatori e autori per parlare dell’opera di Franco Basaglia e portarne i valori nel futuro. Molti hanno prodotto teorie riguardanti la follia, altri hanno operato nella pratica, ma nessuno, come Franco Basaglia, è riuscito a connettere i due livelli in un modo così radicale. Franco Basaglia ha agito dinamicamente nella scienza, nella politica, nel diritto, nella cultura, nella società e nelle sue istituzioni. L’attualità del pensiero di Basaglia risiede semplicemente nella sua inattualità perché il suo pensiero e quello dei tanti altri, che hanno lottato contro le istituzioni della violenza e della manipolazione, risiede nell’utopia – “l’Utopia della realtà”1 – che si contrappone al “realismo” senza speranza e al sentimento di impotenza di fronte alla mancanza di etica e di giustizia.

Info: www.coopcentofiori.it/utopie-della-realta_1-la-liberta-terapeutica-cento-anni-di-franco-basaglia/

domenica 6 ottobre 2024

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto

Fiera d’Autunno

Nel centro di Rimini, torna la Fiera d’Autunno. Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, sono presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell’autunno.

Orario: intera giornata

domenica 6 ottobre 2024

Rimini, Ala Moderna Museo della Città, via Tonini 1

Ri-vestiti

Il festival della moda etica e sostenibile con mercatini vintage e second-hand, talk, workshop, laboratori e aperitivo solidale. Alle 17.30 Rimini social runway, una sfilata davvero speciale. Evento promosso da Pacha Mama commercio equo e Lazzaro Vintage. Orario: dalle 11 alle 19.

domenica 6 ottobre 2024

Augeo Art space - Corso d’Augusto 217 - Rimini centro storico

Fulgor OFF

Grazie alla collaborazione delle realtà culturali, Fulgor Off, Rimini Jazz Club e Augeo Art Space, continuano le proposte autunnali con un calendario di concerti che si svolgono all’AUGEO Art Space, nel cuore di Rimini centro a pochi metri dal Cinema Fulgor. Primo appuntamento domenica 6 ottobre con Silvia Donati Trio. Per l’occasione è presentato in anteprima il disco in uscita Vocenera, un omaggio alla musica brasiliana e ai suoi autori più celebri, registrato con Roberto Rossi, batteria e percussioni, e Alberto Capelli alla chitarra.

L’ingresso è riservato ai soci. Per info e tesseramento: 340 2855173 riminijazzclub@gmail.com

Orario: apertura alle ore 16.30, inizio concerti alle ore 17.30

Ingresso a pagamento Info: 340 2855173 www.facebook.com/rimini.jazz.club

6, 13 e 14 ottobre 2024

piazza sull’Acqua - Rimini Borgo San Giuliano

Il baseball al centro

L’associazione sportiva di baseball e softball Junior Rimini propone tre giornate in cui è possibile conoscere e sperimentare la disciplina sportiva del baseball. E’ allestita un’area apposita per l’evento portando il baseball al centro della città e mettendo a disposizione le attrezzature di questo sport per tutti i ragazzi che vorranno provare questa disciplina nella fascia d’età 6/14 anni. Sarà possibile eseguire battute all’interno dell’area di gioco, sperimentando le emozioni di poter colpire e battere la pallina lanciata dagli esperti del mondo del baseball.

I ragazzi più grandi potranno appendere l’arte di colpire una pallina con una mazza che ha lo stesso diametro! Tutti potranno cimentarsi nell’esperienza del lancio, verso un “target” lo “STRIKE, aiutati dai campioni ospitati, che potranno insegnare ai ragazzi più piccoli ‘come si fa’.

Orario: dalle 11.00 alle 16.00 www.facebook.com/JuniorRiminiBaseball

martedì 8 ottobre 2024

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

Un’intera giornata dedicata all’ospitalità e alla formazione degli operatori con seminari tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie e della ristorazione per condividere esperienze, assorbire idee e farsi contagiare da nuove ispirazioni.

Orario: dalle 9.30 alle 18.30 Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it

martedì 8 ottobre 2024

Rimini, Cineteca, via Gambalunga 27

Primi Ciak – Premio Burdlaz

Il premio è dedicato ai registi sotto i 40 anni che abbiano realizzato il loro primo lungometraggio con suggestioni felliniane. 9 le opere finaliste in programma, che sono proiettate e giudicate da una giuria di esperti e dal pubblico in sala. Nelle serate di proiezione il regista, da remoto, presenterà il suo film.

L’appuntamento della settimana è con “La fortuna è in un altro biscotto” di Marco Placanica

ore 21. Ingresso libero. Info: www.amarcort.it/premio-burdlaz.html

fino al 30 ottobre 2024

Rimini, varie sedi

Paesaggi sociali

Un calendario di eventi ambientali e culturali, realizzato sotto il coordinamento di Ecomuseo Rimini e La Bottega Culturale, che mira ad animare i parchi pubblici della città, con un focus particolare sui parchi Migani e Cervi, essenziali per il benessere della comunità e la biodiversità urbana. I giovani, dagli alunni dell’infanzia agli studenti delle scuole superiori, sono al centro di questo programma, che propone attività come letture all’aperto, giochi educativi, laboratori, mostre artistiche e dialoghi filosofici all’ombra degli alberi, ma anche camminate, balli e attività all’aria aperta per tutti. Tra gli appuntamenti della settimana:

-giovedì 3 ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:30 al Parco Cervi, Passeggiata culturale con Annamaria Bernucci, Ecomuseo Rimini, ecomuseorimini@gmail.com

-sabato 5 ottobre dalle ore 16 alle 18 al Parco Cervi, Caccia ai tesori del parco, laboratorio di Patrizia Magnani.

Programma completo su: https://riminiturismo.it/sites/default/files/imported/paesaggi_sociali_-_locandina_a3.pdf

MOSTRE

Fino al 20 ottobre 2024

Rimini, FM Fellini Museum – Palazzo del Fulgor, Piazzetta San Martino

Ugo di noi. 100 +2 anni di Ugo Tognazzi in mostra

La mostra, già allestita durante l’estate al Grand Hotel di Rimini trova un nuovo allestimento al terzo piano di Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum. L’esposizione fotografica racconta la vita, il cinema, il pensiero di Ugo Tognazzi. Un percorso completo, dagli esordi teatrali all’esperienza da regista. In un percorso incentrato sulla recitazione e la cucina. A corollario della mostra, una selezione di locandine teatrali e cinematografiche; copioni di spettacoli e sceneggiature di film, compresa la prima stesura di “Amici miei”; carteggi e oggetti privati, come l’agendina personale. A segnare il legame con Federico Fellini, altalenante e mai sbocciato professionalmente (la più grande delusione lavorativa di Tognazzi), un disegno di Federico per Ugo e l’illustrazione sulla Domenica del Corriere di Walter Molino per la realizzazione di quel “Mastorna” mai realizzato.

Il progetto, a cura di Marco Dionisi Carducci e la supervisione di Ricky Tognazzi, si avvale del supporto archivistico di Gianmarco Tognazzi (Casa Museo Ugo Tognazzi di Velletri), del Centro Sperimentale di Cinematografia e dell’Istituto Luce Cinecittà.

Orario: tutti i giorni 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi Ingresso: 2 € al solo Palazzo del Fulgor

Info: 0541 793782 https://fellinimuseum.it/ugo_di_noi/

fino al venerdì 25 ottobre 2024

Archivio di Stato, piazzetta San Bernardino, 1 – Rimini

Il trasporto pubblico locale a Rimini tra ‘800 e ‘900

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2024, dedicate quest’anno al patrimonio in cammino, sabato 28 settembre dalle ore 9,00 alle ore 13,00 l’Archivio di Stato di Rimini inaugura la mostra storico-documentaria “Il trasporto pubblico locale a Rimini tra ‘800 e ‘900”. L’esposizione ripercorre, attraverso una selezione di documenti d’archivio, le tappe principali dello sviluppo del trasporto pubblico a Rimini. La mostra è visitabile fino al 25 ottobre, negli orari di apertura dell’Istituto.

Orario: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 8.15 alle 13.45, martedì e giovedì dalle 8.15 alle 17.15

Ingresso libero Info: 0541 784474 https://archiviodistatorimini.cultura.gov.it

fino a sabato 5 ottobre 2024

Rimini, Posto Anfibio-Artespontanea, Studio in Via Crispi 34°

Quasi inedito. Sergio Zavoli in 21 scatti

Mostra a cura di Valentina Zavoli

Per ricordare la figura del giornalista scomparso nel 2020, la figlia Valentina assieme agli architetti Stefania Tognoloni e Andrea Succi (uniti nel progetto AA - AnphibiuS Architects) hanno selezionato 21 foto, molte inedite, tratte dall’ archivio personale di famiglia fuori dall’iconografia convenzionale.

La mostra fotografica è una narrazione per immagini dell’infanzia riminese, i viaggi, le amicizie, le passioni, le curiosità. Lo spazio scelto, già location della Biennale Disegno - circuito open, è un piccolo ma prezioso progetto culturale di Anphibius Architects: creatività multidisciplinare, ricerca e sperimentazione a disposizione della città. Inaugurazione domenica 29 settembre h 17. Orario: 10/12.30-15.30/18. Ingresso gratuito.

fino a domenica 20 ottobre 2024

Fellini Museum - Palazzo del Fulgor Piazzetta San Martino, Rimini centro storico

Pino Boschetti – Dipingere in dialetto

Una straordinaria mostra dedicata al pittore di Santarcangelo Pino Boschetti (1944 – 2022), che, attraverso le sue immagini, ha raccontato le storie e le genti della sua Romagna con fantasiosa ironia.

La mostra si inserisce all’interno del progetto culturale “Lingue di confine”.

Orario: Tutti i giorni ore 11-17; chiuso lunedì non festivi. Un’occasione per visitare gratuitamente la mostra di Boschetti sono le sere di venerdì 23 e 30 agosto, quando l’ingresso al Palazzo del Fulgor è libero.

fino a domenica 6 ottobre 2024

Rimini, Museo della Città, via Luigi Tonini 1

Andrea Shinigami: 44°3’27”N 12°33’55 E

Mostra fotografica

Un progetto che l’artista dedica alla sua città, archiviando quelle immagini-cartolina che dagli anni Sessanta hanno reso Rimini uno dei luoghi più conosciuti e immaginati ma che hanno contribuito a creare una rappresentazione che per molto tempo è sembrata l’unica possibile. Shinigami toglie questo velo e mostra un corpo, fatto di persone e strade, di persone e mare, colto da una delle tante prospettive di cui un occhio non assuefatto è capace.

La sua street photography cattura gli incontri involontari tra i passanti e attraverso un bianco e nero molto contrastato ridefinisce i soggetti rendendole figure. Quelle che erano state situazioni del tutto casuali diventano situazioni che creano dialoghi, che portano significati e che sembrano frutto di una costruzione finalizzata. Anche il mare è visto in un’altra prospettiva: ricorda più l’oceano millenario che ospita Moby Dick, la pancia acquatica di una potenza che lambisce la riva mentre le persone si fanno piccole, divenendo parte di un paesaggio che esalta la forza del gigante.

Ecco spiegate le ragioni del titolo della mostra e del catalogo: 44°3’27”N 12°33’55”E: non più “Rimini” ma le sue coordinate su un mappamondo, da scoprire per la prima volta.

Orario: dal martedì alla domenica ore 10-13 e 16-19; chiuso lunedì non festivi.Ingresso libero

fino al 16 novembre 2024

Rimini, Galleria dell’immagine, via Gambalunga 27

SCAT-ti JAZZ

SCAT-ti JAZZ, l’archivio fotografico ritrovato in mostra alla Galleria dell’Immagine.

Il primo giugno del 1980, quando il mito del jazz Chet Baker salì sul palco allestito al parco Marecchia, l’obiettivo di Davide Minghini era lì per fissare momenti e immagini senza tempo. Quegli scatti, insieme alle foto mai portate alla luce di memorabilia concerti jazz organizzati a Rimini e di musicisti che sono passati nei locali storici della Riviera come il Paradiso, l’Embassy, l’Altro Mondo e il Grand Hotel, formano adesso un percorso di immagini nel quale ritrovare quella Rimini della “dolce vita”, amata da tanti musicisti che l’hanno vissuta e cantata facendone una tappa obbligata dei loro tour internazionali.

Il Festival della Canzone europea di Riccione con Gorni Kramer, i concerti al Paradiso con il trombettista americato Chet Baker, Romano Mussolini, Tony Scott e Cicci Santucci, fino al grande concerto in Piazza Cavour di Giorgio Gaslini, Henghel Gualdi, Caterina Valente, Giulio Capiozzo, Henry Salvador, Nicola Arigliano, sono solo alcuni dei personaggi ritrovati che si possono vedere nella mostra.

L’idea di questa mostra, a cura di Federico Tassani e Cristina Vitri - @Rimini Jazz Club, nasce da una ricerca su Chet Baker e la Rimini da lui spesso frequentata che ha permesso di riscoprire la sua fotografia, scattata in occasione del concerto al parco Marecchia. Da qui l’idea di ricercare, all’interno dell’archivio Minghini, le foto di concerti jazz organizzati a Rimini e di musicisti che sono passati in Riviera.

Orario: dal lunedì al venerdì ore 9-19; sabato ore 9-13. Chiuso domenica e festivi.

Ingresso libero

fino a domenica 30 marzo 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

PERL_ARTE

A Convivio, lo spazio su via della Fiera che il Palacongressi ha dedicato a PERL_ARTE, ha luogo la rassegna che utilizza il linguaggio universale dell’arte contemporanea per far dialogare il business degli eventi con la città, sostenere la bellezza, offrire opportunità culturali anche in provincia e incoraggiare talenti locali o giovani.

Con PERL_ARTE il Palacongressi afferma inoltre il suo essere parte integrante della città aprendosi al pubblico, per divenire tassello dell’offerta culturale, dello scambio di saperi e relazioni e dell’economia riminese.

Espone Leonardo Blanco, artista santarcangiolese. Curatore della mostra Matteo Sormani, Art preview.

Sabato 5 e domenica 6 ottobre dalle 16.00 alle 19.00 la mostra è aperta al pubblico.

Fino a marzo la mostra è visitabile su prenotazione all’indirizzo info@riminipalacongressi.it

Info: 0541 711500 www.riminipalacongressi.it

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it