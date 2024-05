Eurovision. San Marino polemizza per l’esclusione dei Megara

SAN MARINO. Ennesima eliminazione all’Eurovision, San Marino polemizza: «Forse non verremo più». Non ce l’hanno fatta gli spagnoli Megara selezionati a “Una Voce per San Marino” come rappresentanti del Titano. Sono stati scartati giovedì, alla seconda semifinale del contest Eurovision, nella cornice di Malmo a Svezia, a un passo dalla finalissima di stasera e la Repubblica ha messo in forse le prossime partecipazioni alla manifestazione. «Molta amarezza, è inutile che facciamo finta. Ma soprattutto c’è qualcosa che non mi torna. Tre anni di fila: prima Achille Lauro, poi i Piqued Jacks e poi oggi i Megara, fuori dai dieci per la finale. Potremmo anche non partecipare più», ha affermato con amarezza, Federico Pedini Amati, segretario al Turismo. In 14 festival, la Repubblica ha raggiunto la finale solo tre volte.