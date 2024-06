Europee, preferenze: Vannacci prende quasi 10mila voti in Romagna, dove Bonaccini batte Meloni. Ecco i voti dei romagnoli

Ecco il dato quasi ufficiale delle preferenze alle elezioni europee. Nella circoscrizione Nord Est che comprende l’Emilia-Romagna a raccogliere il maggior numero di indicazioni è Giorgia Meloni con 493.717 voti. A seguire il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini con 389.222. Terza piazza per il generale Roberto Vannacci candidato dalla Lega con 142.445 voti. Domenico Lucano, detto Mimmo, in Alleanza Verdi sinistra prende 42.575 voti. Michele Santoro con Pace, Terra, Dignità 29.745

In Romagna Bonaccini batte Meloni

In provincia di Forlì-Cesena Bonaccini (23.116) batte Meloni (16.712). Così anche in quella di Ravenna (Bonaccini 22.835, Meloni 13.534) e in quella di Rimini (Bonaccini 16.217, Meloni 16.130). Vannacci raccoglie 3.061 voti a Forlì-Cesena, 3.328 a Rimini provincia, 3.121 in quella di Ravenna: in tutto 9.510.

Buon risultato in Fratelli d’Italia per Piergiacomo Sibiano (cresciuto a Rimini e residente a Bologna) che raccoglie 19.339 voti.

Ecco gli altri romagnoli votati: la parlamentare forlivese Rosaria Tassinari (Forza Italia) 5.523, Giacomo Zattini (Movimento 5 Stelle, nato a Cesena) 4.574, Cinzia Morsiani (Movimento 5 Stelle, Imola) 2.428, Roberta Conti (Lega, Faenza) 1.854, Francesco Bragagni (Stati Uniti d’Europa, Rimini) 1.845, Elisa Tagliavini (Pace, Terra, Dignità, Castel San Pietro) 1.474, l’ex assessore ravennate Electra Stamboulis (Pace, Terra, Dignità) 1.213, Mirko De Carli (Libertà, Ravenna) 1.208, Maria Laura Moretti (Stati Uniti d’Europa, Sarsina) 1.143, il forlivese presidente dell’Aics Bruno Molea (Forza Italia) 701, Rada Bolognesi (Movimento 5 Stelle, Lugo) 670, l’imprenditore ravennate Giovanni Poggiali (Azione) 572, Paolo Silvagni (Libertà, Lugo) 216, Cinzia Pasi (Libertà, Ravenna) 216.