Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola

Rimini
  • 15 giugno 2026
Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola
Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola
Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola
Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola
Estate, più treni dalla Svizzera per la riviera romagnola

Più treni in Emilia-Romagna per l’estate 2026. Nel quadro dei 6.500 collegamenti giornalieri per raggiungere le località di vacanza, città d’arte e borghi in tutta Italia, l’Emilia-Romagna rafforza il proprio ruolo tra asse Av e direttrice adriatica, con Bologna come snodo centrale e collegamenti anche su Parma, Reggio Emilia, Modena, Faenza, Forlì, Cesena, Rimini e Ravenna. Sono confermati i collegamenti Frecciarossa tra Milano, Venezia, Torino, Bologna e la costa adriatica, a sostegno dei flussi verso la riviera romagnola. Si conferma inoltre il ParmaLink, con 12 collegamenti giornalieri tra Parma e Reggio Emilia Av in connessione con i Frecciarossa da e verso le principali città del network alta velocità. Torna poi l’offerta Av notturna in due collegamenti fra Milano e Reggio Calabria con fermate a Bologna e Reggio Emilia Mediopadana e altri due fra Milano e Lecce con fermate a Parma, Reggio Emilia storica, Modena e Bologna, per raggiungere comodamente la Calabria e le località di mare della Puglia. Tra le nuove fermate degli Intercity figura Cattolica e tra le novità c’è il nuovo Eurocity diretto Rimini-Zurigo, attivo dal 30 maggio al 5 ottobre, con fermate a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena e Rimini. Tra i regionali, saranno disponibili otto corse nel fine settimana tra Torino e la riviera (due partenze il sabato e due la domenica mattina con relativi rientri in fascia serale), così come quattro collegamenti tra Venezia e Cattolica via Ravenna (due il sabato e due la domenica) con fermata a Ferrara. Novità anche per l’Orobica line, con un nuovo convoglio Rock a due piani; il servizio avrà ancora origine e destinazione Brescia, per effetto dei lavori nel nodo ferroviario di Bergamo, mantenendo il collegamento con la dorsale adriatica fino a Pesaro. Circoleranno inoltre anche questa estate le otto corse (quattro il sabato e quattro la domenica) attivate nel 2025 per collegare direttamente Milano e le principali città emiliane con Ravenna e con le località della costa (Lido di Classe, Cervia, Cesenatico, Gatteo a Mare, Bellaria, Igea Marina, Rimini Torre Pedrera) fino a Rimini. Restano invariati gli orari di partenza da Milano (5.15 e 11.20) e le opzioni di rientro con arrivo a Milano Centrale alle 18.45 e alle 20.45. Confermato inoltre il collegamento diretto del venerdì pomeriggio Milano-Ravenna-Rimini, con partenza alle 18.15 e arrivo a Ravenna alle 22.17 e a Rimini alle 23.18. Sono confermati inoltre i treni che potenziano il servizio nel fine settimana tra Bologna e Cesenatico-Rimini, insieme ai collegamenti extra da Milano e dalle principali città emiliane verso Rimini, Riccione e Cattolica e ai servizi di rientro per i flussi turistici. Irene Priolo, assessora alla Mobilità e Trasporti della Regione Emilia-Romagna e Roberta Frisoni, assessora al Turismo, evidenziano che “con l’offerta regionale estiva 2026 rafforziamo ulteriormente l’accessibilità dell’Emilia-Romagna, una regione che può essere raggiunta e attraversata in modo semplice e sostenibile grazie a un sistema ferroviario integrato. Non parliamo solo di collegamenti verso la Riviera, ma di una rete che mette in connessione le principali città e destinazioni regionali, da Piacenza a Rimini, passando per Ravenna e Ferrara, con il resto del paese e con l’Europa.

L’obiettivo è accompagnare una domanda turistica sempre più diversificata, incentivando soggiorni che combinano mare, cultura ed enogastronomia, e favorendo la scoperta delle città d’arte e delle eccellenze del territorio”.

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