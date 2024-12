Escursionisti dispersi e morti sul Gran Sasso: Luca e Cristian ritrovati con il Sonar Recco

Per ritrovare i corpi senza vita di Luca Perazzini e Cristian Gualdi sul Gran Sasso si è utilizzato per la prima volta, il sorvolo dell’area con l’ausilio del dispositivo Sonar Recco, già utilizzato nel febbraio 2021 sul Monte Velino per la ricerca di un gruppo di escursionisti dispersi. Il sonar è in grado di individuare anche il segnale di un cellulare spento. Il suo utilizzo è stato fondamentale per l’individuazione dei corpi. Erano ovviamente deboli, dopo 5 giorni e con queste temperature, le speranze di trovare ancora vivi i due alpinisti.