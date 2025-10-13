Escursionista di Rimini si frattura una gamba in una escursione sull’Etna

Rimini
  • 13 ottobre 2025
Escursionista di Rimini si frattura una gamba in una escursione sull’Etna

Nella giornata di ieri, domenica 12 ottobre, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano è intervenuta sui Monti Sartorius, sul versante nord dell’Etna, per prestare soccorso ad un escursionista di Rimini che ha riportato una sospetta frattura alla gamba destra.

L’uomo è stato raggiunto dai tecnici del Soccorso Alpino, immobilizzato e successivamente trasportato con barella portantina fino al mezzo fuoristrada, che lo ha condotto al Rifugio Ragabo, dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118 per il trasferimento presso l’ospedale di Taormina.

