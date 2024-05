Escort di 16 anni ripagate con una Carta Oro: “Ma non spendere più di 20mila euro a settimana”. Arrestato Fabio Carlino: fu coinvolto nell’inchiesta per la morte di Marco Pantani

Escort di 16 anni pagate con una Carta Oro, con la raccomandazione di non spendere più di 20mila euro a settimana. Avrebbero indotto, favorito, sfruttato, gestito ed organizzato la prostituzione di tre ragazze minorenni, ricavando un guadagno ingente dalle prestazioni sessuali offerte, a pagamento, a diversi clienti. L’attività illegale si sarebbe svolta in alcune strutture ricettive, anche di lusso. E’ quanto ha scoperto la squadra Mobile di Bari che ieri ha eseguito un provvedimento cautelare, emesso dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica, nei confronti di dieci persone. In carcere sono finiti Marilena Lopez, Antonella Albanese, Federica Devito, Elisabetta Manzari, Ruggiero Doronzo e Nicola Basile. Per due clienti, di 47 e 42 anni, Fabio Carlino e Roberto Urbino, sono scattati i domiciliari: sarebbero stati consapevoli della minore d’età delle ragazze e, nonostante ciò, non avrebbero esitato a consumare rapporti sessuali con le giovani in cambio di danaro. Il leccese Fabio Carlino tanti anni fa era stato coinvolto anche nell’inchiesta sulla morte di Marco Pantani: in primo grado e in appello fu condannato per spaccio, poi assolto in Cassazione perché ritenuto solo il proprietario della casa dell’uomo che aveva ceduto la dose fatale al campione di Cesenatico.