Eredità Agnelli: uno dei filoni giudiziari in tribunale a Rimini

Sarà il tribunale di Rimini ad occuparsi di uno dei numerosi filoni giudiziari che si sono sviluppati intorno all’eredità di Gianni Agnelli. Come riporta Repubblica, sarà esaminata la querela per diffamazione presentata dall’avvocato milanese Luigi Emanuele Gamna contro Margherita Agnelli, figlia dell’ex presidente della Fiat. Davanti a un giudice di Rimini, a maggio, si discuterà l’opposizione di Gamna alla richiesta di archiviare il procedimento inoltrata dalla procura. E’ quanto si apprende a Torino in ambienti legati all’inchiesta giudiziaria sul patrimonio di Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli e madre di Margherita.

Gamna fu uno dei due avvocati che per conto di Margherita seguì la trattativa che nel 2004 portò la donna a siglare con la madre un accordo sull’eredità paterna. Il legale si è sentito diffamato per la ricostruzione della vicenda effettuata nel libro ‘Agnelli coltelli’ del giornalista Gigi Moncalvo, dove compaiono dichiarazioni di Margherita Agnelli.