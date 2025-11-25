Epstein in volo con minorenni. Il caso passa anche da Rimini

RIMINI. La vicenda di Jeffrey Epstein e gli intrecci in Italia con il coinvolgimento anche di Rimini sono stati al centro, fra le altre cose, della puntata del programma “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni andato in onda ieri sera su Italia 1.

Nella rubrica di Jeffrey Epstein, sono decine i numeri telefonici italiani. Wad ha contattato tutti i riferimenti presenti: sebbene in gran parte risultino ormai non attivi, alcuni imprenditori hanno confermato di averlo conosciuto grazie a Ghislaine Maxwell e di averlo incontrato, soprattutto a Milano, confermando la sua frequentazione tra l’alta imprenditoria e la scena sociale italiana degli anni ’90 e dei primi anni 2000. Non solo: dai registri di volo del “Lolita Express” consultati, emerge una notizia inedita: almeno cinque-sei viaggi verso Milano, Roma e Rimini, effettuati tra il 2001 e il 2003, alcuni dei quali, con la presenza di ragazze minorenni non identificate. Un ulteriore sviluppo riguarderebbe Flavio Briatore: delle foto del 2001 lo mostrano insieme a Naomi Campbell a una festa a St. Tropez. in cui erano presenti anche Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell e Virginia Giuffrè – nota come l’accusatrice numero uno di Epstein – che all’epoca aveva 17 anni. Questi nuovi elementi arricchiscono il quadro della vicenda, evidenziando come le connessioni sociali e di affari dell’uomo arrivassero fino in Italia.