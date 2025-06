Eolico in Valmarecchia,, Autostrade dice no: “Non si può passare sull’A1”

Eolico in Valmarecchia, anche Autostrade per l’Italia dice “no”. «Ma allora – protestano gli attivisti di Appennino sostenibile - come si può immaginare di far transitare le pale lungo strade di montagna, mulattiere e sentieri scoscesi che passano in mezzo a boschi?». E il sindaco di Casteldelci Fabiano Tonielli rilancia: «Quanti monti dobbiamo sventrare? Ulteriore riprova di un progetto non compatibile con il nostro territorio».

