Enpa contro Lollobrigida: “Uccidere i lupi non risolve il problema”

RIMINI. «Parlare di ‘criterio della scienza’ mentre si continua a proporre abbattimenti come soluzione al conflitto con gli allevatori è una grave mistificazione. La comunità scientifica è chiara da anni: uccidere i lupi non risolve il problema e, spesso, lo aggrava». Così l’Ente Nazionale Protezione Animali replica alle dichiarazioni del ministro Francesco Lollobrigida, che in un’intervista video al Corriere Romagna ieri alla fiera di Rimini Sigep, ha annunciato un piano nazionale basato su «prelievi, trasferimenti e abbattimenti».