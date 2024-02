Emilia-Romagna, incentivi dalla Regione a discoteche e locali da ballo

RIMINI. Anche discoteche e locali da ballo saranno tra i beneficiari delle prossime misure di sostegno della Regione Emilia-Romagna. Il Silb-Fipe Confcommercio ha affrontato la questione ieri con l’assessore regionale al Commercio Andrea Corsini. Sul tavolo anche l’istituzione di un albo per le discoteche storiche. Il presidente regionale del Silb-Fipe Confcommercio, Gianni Indino, ricorda che i bandi di sostegno di prossima uscita, collegati alla Legge regionale sull’Economia urbana valgono 18 milioni di euro a favore del commercio e dei pubblici esercizi. E da Corsini arrivano “ampie assicurazioni” sull’inclusione di discoteche e locali da ballo. “L’ennesima conferma- commenta- di come il settore dell’intrattenimento da ballo sia tenuto in considerazione dalla Regione”. Con il nuovo bando le discoteche potranno beneficiare di un supporto per l’ammodernamento e il rinnovamento delle strutture, la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica dell’impresa. “C’è estrema soddisfazione per il risultato ottenuto e per le possibilità che si presenteranno”. Se ne parlerà giovedì 7 marzo nell’auditorium di Confcommercio della provincia in occasione del convegno patrocinato da Regione e Provincia “La città che cambia-Il commercio al centro dell’economia urbana. La nuova Legge regionale e i contributi per le imprese”. È partito anche il ragionamento sulla possibilità di istituire un Albo regionale delle discoteche storiche. Il panorama regionale infatti, conclude Indino, “può vantare storie, percorsi, tendenze, identità che si intrecciano a doppio filo con la nostra società, l’economia e il nostro modo di vivere”.