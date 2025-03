In Emilia-Romagna restano esentate dal ticket, oltre a chi ha particolari patologie, anche alcune categorie di cittadini con particolari requisiti di reddito indicati con quattro codici dalla regione

Disoccupati e loro familiari a carico o persone con reddito già precedentemente occupate e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico.