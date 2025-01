Elisabetta Belloni lascia la guida dei Servizi segreti e spunta anche il nome di Figliuolo

RIMINI. Il generale Francesco Figliuolo è tra le persone in corsa per assumere la carica di direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Repubblica. L’ex commissario per l’emergenza Covid e poi per la ricostruzione post-alluvione in Emilia-Romagna, Toscana e Marche, è da pochi giorni vicedirettore dell’Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna). Il suo nome (dato comunque con poche probabilità) figura nei rumors romani accanto a quelli di Alessandra Guidi (attuale vice direttrice del Dipartimento), Lamberto Giannini (prefetto di Roma), Vittorio Rizzi (vicedirettore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna), Andrea De Gennaro (comandante generale della Guardia di Finanza), Gianni Caravelli (direttore Aisi) e Bruno Valensise (direttore Aise).

Le dimissioni di Elisabetta Belloni saranno operative dal 15 gennaio, circa 4 mesi prima della scadenza naturale. Era stata nominata da Draghi nel 2021. Nata a Roma ed ex ambasciatrice, ha vissuto un periodo della sua infanzia a Pennabilli, dove sono sepolti i suoi genitori e ancora mantiene forti contatti con la realtà della Valmarecchia. In passato il suo nome è circolato sia come possibile ministro degli Esteri sia come possibile candidata al ruolo di presidente della Repubblica. Le dimissioni diffuse oggi sarebbero da attribuire a divergenze di vedute con l’attuale ministro degli Esteri Antonio Tajani e con il sottosegretario agli Esteri Antonio Mantovano. Fra le voci che si rincorrono in queste ore sembra possibile per lei un incarico in Commissione Europea.