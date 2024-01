Elezioni sindaci in Romagna: si vota sabato 8 e domenica 9 giugno, via libera al terzo mandato nei Comuni sotto i 15mila abitanti

Per le elezioni amministrative ed europee si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno. Così è stato deciso nel decreto legge per l’election day approvato nel Consiglio dei ministri che ha anche dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti, come ha confermato il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. Con il provvedimento cambiano i limiti per i mandati ai primi cittadini dei piccoli comuni: tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.