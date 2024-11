Elezioni Regionali, Ugolini: “Non è vero che il centrodestra mi ha lasciata sola”

Il giorno dopo il verdetto elettorale che ha decretato la vittoria di Michele De Pascale, Elena Ugolini ha affidato una breve nota di commento ai suoi canali social: “Ringrazio i leader del centrodestra e i partiti per quello che hanno fatto in questi mesi: il loro appoggio e il loro supporto hanno significato per me poter essere libera di proporre e difendere ciò che ritengo essenziale per la nostra Regione. A chi dice, come Bonaccini, che il centrodestra mi ha lasciata sola, rispondo che non è vero, è stato talmente presente da lasciarmi libera”. In merito ai passi che Ugolini muoverà dall’opposizione, “incontrerò i nostri elettori nelle prossime settimane: un incontro per ogni Provincia per ringraziare e progettare insieme il futuro”.