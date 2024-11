Elezioni Regionali, Parma e Valbonesi super votati: ecco i consiglieri della Romagna

Bottino pieno per il Pd che dovrebbe portare all’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna oltre al presidente Michele De Pascale 27 consiglieri in base ai calcoli di ieri sera che dovranno però trovare conferma nella giornata di oggi.

Cinque dovrebbero essere eletti nella circoscrizione di Bologna: Isabella Conti (con oltre 18mila preferenze), Irene Priolo (quasi 16mila), Maurizio Fabbri, l’assessore alla sanità uscente Raffaele Donini e ha buone chance anche l’imolese Fabrizio Castellari (che a poche sezioni dalla fine dello scrutinio prevaleva su Simona Lembi). Quattro arrivano da Modena e Reggio Emilia: rispettivamente Giancarlo Muzzarelli, Maria Costi, Luca Sabattini, Ludovica Ferrari e Alessio Mammi, Elena Carletti, Andrea Costa e Anna Fornili. Tre da Parma: Andrea Massari, Barbara Lori e Matteo Daffadà. Quasi certamente tre da Forlì-Cesena: Daniele Valbonesi, Valentina Ancarani e Francesca Lucchi (sulla cui nomina ieri sera si attendeva però l’esito del calcolo sui resti). Due vengono da Piacenza: Luca Quintavalla e Ludovico Albasi. Due da Ferrara: Paolo Calvano e Marcella Zappaterra. Due da Ravenna: Eleonora Proni e Niccolò Bosi. Due infine da Rimini: Alice Parma ed Emma Petitti. Fra gli alleati (nessuno dovrebbe arrivare dalla Romagna) altri tre eletti sono in quota Alleanza Verdi Sinistra, mentre la lista civica di Michele de Pascale avrà due eletti. Un solo seggio avranno i Cinque stelle mentre resta fuori la lista riformista che comprendeva +Europa, Socialisti e Azione.

Fratelli d’Italia dovrebbe portare all’assemblea undici consiglieri. In pratica i primi eletti di ogni circoscrizione più due in arrivo dai resti dei collegi più popolosi (anche in questo caso con ogni probabilità non sono in Romagna): da Bologna Marta Evangelisti (con oltre 15mila preferenze), da Ferrara Alessandro Balboni, da Forlì-Cesena Luca Pestelli, da Modena Annalisa Arletti, da Parma Priamo Bocchi, da Piacenza Giancarlo Tagliaferri, da Ravenna Alberto Ferrero, da Reggio Emilia Alessandro Aragona, da Rimini Nicola Marcello.

In base ai primi calcoli dovrebbe ottenere un seggio la lista Ugolini, due Forza Italia e due la Lega (ma per quest’ultimo partito ci sarebbe ancora il rischio di restare a uno).