Online anche un pannello interattivo attraverso il quale è possibile visualizzare i dati sui candidati consiglieri, filtrandoli per circoscrizione, lista, genere, età e luogo di nascita.

Elezioni Regionali Emilia-Romagna 2024: in vista della prossima tornata elettorale del 17 e 18 novembre, si arricchisce di informazioni il nuovo sito della Regione dedicato alle elezioni regionali, dove sono raccolte tutte le informazioni sul voto. Sul sito della Regione Emilia-Romagna si trovano l’elenco delle candidate e dei candidati alla presidenza della Regione nonché le liste complete, per ciascuna delle nove circoscrizioni (che corrispondono alle province) dei candidati consiglieri all’Assemblea legislativa.

I candidati consigliere sono 547 per i 50 posti nell’Assemblea legislativa (due seggi sono riservati al presidente eletto e al candidato presidente secondo classificato).

I seggi saranno aperti domenica 17, dalle ore 7 alle 23, e lunedì 18, dalle 7 alle 15. In 330 comuni della regione sono 4.529 le sezioni, di cui 40 quelle ospedaliere.

Per quanto attiene la modalità di voto, ciascun elettore può:

votare solo per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale tracciando un segno sul relativo rettangolo;

votare una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare disgiuntamente per una candidata o candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;

votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore della candidata o candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato.

L’elettore può esprimere nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per una candidata o candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) della candidata/o o dei due candidati compresi nella stessa lista.

Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l’annullamento della seconda preferenza.