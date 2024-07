Elezioni Regionali. Bonaccini incorona De Pascale: «Siamo in buone mani»

Con Michele De Pascale «siamo sulla buona strada e in ottime mani. Mi auguro che ora diventi patrimonio di tutta la coalizione». Così Stefano Bonaccini incorona il sindaco di Ravenna come candidato Pd alla presidenza della Regione Emilia-Romagna. Questo pomeriggio, in direzione, i dem daranno il via libera alla corsa di De Pascale. E Bonaccini, nel corso della sua conferenza stampa di saluto, questa mattina in Regione, plaude alla scelta. «Michele ha una lunga esperienza amministrativa e politica- afferma Bonaccini- lo conosco bene, ha grandi qualità umane e amministrative». Tra l’altro, rimarca il presidente dimissionario, «la scelta di un salto generazionale dà l’idea di quanto ci si senta robusti. Te lo puoi permettere quando le cose vanno bene e non si è in cerca di avventure». Il Pd però «non può decidere da solo- avverte Bonaccini- andrà composta una coalizione. Mi auguro che la proposta di De Pascale possa diventare in fretta patrimonio di tutta la coalizione. Con lui ci mettiamo sulla buona strada e in buone mani». L’ormai ex governatore non rinuncia comunque a sottolineare che «nella mia Giunta c’erano tante persone che meritavano di essere candidati. Ho avuto come assessori ottimi amministratori e belle persone. Anche le parole di Colla dimostrano che tra chi poteva ambire alla candidatura ci sono ancora tanti che mettono il bene della comunità davanti ai destini personali. E allo stesso modo tanti altri sindaci potevano ambire a questo ruolo». In questo senso, il Pd «ha dato ancora una volta prova di essere una forza politica seria- plaude Bonaccini- l’idea che ci si dia una mano piuttosto che disputarsi nella pratica succede poche volte. Il segretario Luigi Tosiani ha fatto un lavoro straordinario».