Elezioni regionali 2024 Emilia-Romagna: le istruzioni nella lingua dei segni VIDEO

Come si vota, chi ha diritto al voto, quali documenti servono per recarsi ai seggi, come averli in caso di smarrimento o di documento scaduto. In vista dell’appuntamento elettorale del 17 e 18 novembre 2024 per l’elezione del nuovo e della nuova presidente della Regione Emilia-Romagna e dei componenti dell’Assemblea legislativa, il Servizio Informazione e comunicazione dell’Assemblea legislativa ha realizzato un video istituzionale per spiegare le modalità di voto.

Si tratta di un video di circa 3 minuti la cui peculiarità è l’inclusività della comunicazione. Il video, infatti, è corredato da una traduzione nella Lingua dei Segni Italiana (Lis). L’interprete, Monica Marazzini dell’agenzia di traduzione Action Line, traduce il messaggio istituzionale, rendendo così il contenuto accessibile anche alle persone sorde o con difficoltà uditive.