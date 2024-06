Elezioni in Romagna, eletti i sindaci senza rivali: San Clemente, Talamello, Casteldelci, Casola Valsenio, Cotignola e Montiano

In provincia di Rimini: Mirna Cecchini a San Clemente, Anna Bianconi a Talamello, Fabiano Tonielli a Casteldelci. In quella di Ravenna Maurizio Nati a Casola Valsenio e Federico Settembrini a Cotignola. In quella di Forlì-Cesena Fabio Molari a Montiano. Sono i primi sindaci eletti in Romagna in queste elezioni 2024. Si tratta di candidati senza avversari. Per poter essere eletti bisognava superare il quorum del 40%. Alle 19 di oggi in tutti questi comuni si è superata questa soglia. L’ufficialità però arriverà solo dopo lo spoglio perché il 50% dei voti più uno deve comunque essere indirizzato al candidato che deve quindi battere schede bianche e voti non validi.