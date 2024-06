Elezioni europee, Fratelli d’Italia primo partito nella provincia di Rimini, a Riccione, Bellaria e Misano. Il Pd primo nel comune capoluogo e a Santarcangelo

RIMINI. Il Partito democratico è il primo partito del comune di Rimini. Fratelli d’Italia è al comando nella provincia dove è il più votato e dove risulta al primo posto in venti comuni su ventisette . Il voto delle Europee mette in mostra gli equilibri sul territorio dopo la chiusura delle operazioni di spoglio. Grossa affermazione di Fratelli d’Italia a Riccione dove raccoglie il 34,6% mentre il Pd è fermo al 30,1. A Bellaria Igea Marina Fratelli d’Italia raccoglie il 35,8% contro il 26,0 del Pd. Pd primo a Cattolica con il 32,3 contro il 31,4 di FdI. A Santarcangelo il Pd ha il 37,4%, FdI il 29,1. A Misano FdI ha il 34,9, il Pd il 30,8. Fratelli d’Italia primo partito anche a Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano, Novafeltria, Pennabilli, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sassofeltrio e Verucchio. Pd primo invece a Poggio Torriana, San Giovanni in Marignano, Sant’Agata Feltria, Talamello.

Comune di Rimini - Europee

Partito democratico 32,6

Fratelli d’Italia 31,6

Movimento 5 stelle 7,1

Alleanza Verdi e sinistra 7,0

Forza Italia Noi moderarti Ppe 5,9

Lega Salvini Premier 5,8

Stati Uniti d’Europa 3,6

Pace terra e dignità 2,7

Azione Siamo Europei 2,7

Libertà 0,7

Alternativa Popolare 0,3

Sudtiroler Volkspartei 0,10

Provincia di Rimini - Europee

Fratelli d’Italia 32,9

Partito democratico 31,3

Movimento 5 stelle 7,4

Forza Italia Noi moderari Ppe 6,8

Lega Salvini Premier 6,5

Alleanza Verdi e sinistra 6,1

Stati Uniti d’Europa 3,0

Pace terra e dignità 2,5

Azione Siamo Europei 2,4

Libertà 0,7

Alternativa Popolare 0,3

Sudtiroler Volkspartei 0,1