Elezioni europee, Fratelli d’Italia primo partito in 20 comuni su 27 della provincia di Rimini

RIMINI. Il voto delle Europee disegna una provincia di Rimini dove Fratelli d’Italia prevale sul Pd. A livello complessivo il partito di Giorgia Meloni raccoglie il 32,9% dei voti rispetto al 31,3% di quello di Elly Schlein. Ma a far sorridere di più i sostenitori di FdI è l’andamento nei singoli comuni. Il partito della presidente del Consiglio è primo in 20 comuni su 27: Riccione (34,55% contro 30,93%), Bellaria-Igea Marina (35,76 contro 25,98), Misano (34,94 contro 30,81), Casteldelci, Coriano, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montecopiolo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Montecolombo, Morciano, Novafeltria, Pennabilli, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sassofeltrio e Verucchio. Il Pd si consola con Rimini, Cattolica (32,25 contro 31,38), Santarcangelo (37,39 contro 29,62), San Giovanni in Marignano, Poggio Torriana, Sant’Agata Feltria, Talamello.

PROVINCIA DI RIMINI EUROPEE definitivi

Fratelli d’Italia 32,9

Partito democratico 31,3

Movimento 5 stelle 7,4

Forza Italia Noi moderari Ppe 6,8

Lega Salvini Premier 6,5

Alleanza Verdi e sinistra 6,1

Stati Uniti d’Europa 3,0

Pace terra e dignità 2,5

Azione Siamo Europei 2,4

Libertà 0,7

Alternativa Popolare 0,3

Sudtiroler Volkspartei 0,1

COMUNE DI RIMINI EUROPEE definitivi

Partito democratico 32,6

Fratelli d’Italia 31,6

Movimento 5 stelle 7,1

Alleanza Verdi e sinistra 7,0

Forza Italia Noi moderarti Ppe 5,9

Lega Salvini Premier 5,8

Stati Uniti d’Europa 3,6

Pace terra e dignità 2,7

Azione Siamo Europei 2,7

Libertà 0,7

Alternativa Popolare 0,3

Sudtiroler Volkspartei 0,10