L’affluenza in Emilia-Romagna si ferma poco oltre il 46%. Il dato delle 15 di oggi è infatti del 46,42% degli aventi diritto, a urne chiuse. Si conferma molto lontano, circa 20 punti percentuali, il dato del 67% delle ultime regionali, quelle del 2020, ma comunque migliore del disastroso 37% del 2014. La provincia in cui si è votato di più è quella di Bologna, col 51,67%. Seguono Ravenna (49,72%), Forlì-Cesena (45,50%), Reggio Emilia (45,44%), Modena (47,20%), Ferrara (43,14%), Parma (42,70%), Piacenza (41,49%) e Rimini (40,73%).

Nelle precedenti elezioni regionali si è votato solo in un giorno, il 26 gennaio 2020. Alla chiusura dei seggi l’affluenza in Emilia Romagna è stata del 67,67%. Per quanto riguarda la Romagna, nella provincia di Ravenna si era recato alle urne il 69,71% del corpo elettorale, a Rimini il 63,54%, a Forlì Cesena il 67,54% e nel Circondario Imolese il 69,63%

Risultato Regionali 2020

Stefano Bonaccini 51,42%

Lucia Borgonzoni 43,63%

Simone Benini 3,47%

Domenico Battaglia 0,47%

Laura Bergamini 0,44%

Marta Collot 0,30%

Stefano Lugli 0,26%