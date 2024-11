Elezioni Emilia-Romagna, Elena Ugolini: “Complimenti a De Pascale, questo per noi è l’inizio di un percorso”

Elena Ugolini riconosce la pesante sconfitta. “Ho appena chiamato de Pascale, gli ho fatto i complimenti perché la sua vittoria è una vittoria decisa, schiacciante”, ammette la candidata del centrodestra alla presidenza dell’Emilia-Romagna, che è da poco arrivata al comitato elettorale di Corte Isolani. Ugolini prende la parola circondata dai candidati della sua lista civica, nessun esponente dei partiti del centrodestra che hanno appoggiato la sua corsa è presente al suo fianco nell’ora più amara.

“Sono partita dopo i risultati delle elezioni europee, da una differenza di 18 punti e tutti mi avevano sconsigliato di fare questo passo, anche perché è un passo che ho fatto da civica. Ho fatto questa scelta perché in questi mesi di campagna elettorale ho scoperto che ci sono tanti territori e tante persone che desiderano essere ascoltate. Ascoltandole abbiamo capito che ci sono priorità su cui continueremo a lavorare per i prossimi 5 anni. La famiglia, i più fragili, una sanità che prenda in carico le persone: questi sono i punti su cui continueremo a lavorare. Qui non finisce un percorso, qui inizia un percorso. Le persone hanno bisogno di riferimenti per costruire il futuro, è dai più fragili che dobbiamo ripartire. Grazie ai volontari e chi si è candidato mettendoci la faccia e le migliaia di persone che incontrato”.