Elezioni, alle 12 in provincia di Rimini affluenza al 30%

Nella provincia di Rimini l’affluenza alle urne alle 12 di oggi si assesta al 27,03% per le elezioni europee e al 33,01% per le amministrative. Ieri sera alle 23 i dati provinciali diramati dalla prefettura si fermavano rispettivamente al 15,05% e al 18,60%. Nel Comune di Rimini, dove si vota solo per eleggere i membri dell’europarlamento, l’affluenza registrata alle 12 è del 25,36%: il dato più alto, in questo ambito, si segnala a Maiolo, dove si tocca già quota 46,57%. Nello stesso comune gli elettori sono chiamati a scegliere anche il primo cittadino, e anche in tal caso è da qui che arriva il record di affluenza: 45,88%.

Nei Comuni di maggiori dimensioni in cui si vota per le amministrative l’affluenza più alta si registra a Santarcangelo (34,93% alle 12) seguito a ruota da Bellaria Igea Marina (34,67%) e - poco più indietro - da Misano (32,2%). Fanalino di coda per numero di cittadini alle urne per le Europee è Montescudo - Monte Colobo, a mezzogiorno fermo al 18,22%, mentre per le amministrative la percentuale più bassa spetta a San Clemente (26,33%). Quest’ultimo è uno dei tre Comuni della provincia a vedere in corsa un solo candidato per la carica di sindaco, dinamica che fissa il quorum al 40% degli aventi diritto, con la necessità di incassare almeno la metà di voti validi: gli altri due sono Talamello (affluenza al 31,08%) e Casteldelci (33,23%).