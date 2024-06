Elezioni a Rimini: alle 19 affluenza al 44,34% per le Europee, al 52,32% alle Comunali

RIMINI. Affluenza bassa per il voto delle Europee in provincia di Rimini. Alle 19, quando mancano 4 ore alla chiusura dei seggi, in tutta la provincia ha votato il 44,34% degli aventi diritto con punte più alte a Maiolo (70,14%), Montecopiolo (62,97%) e Casteldelci (62,03%). A Rimini ha votato solo il 41,65%. A Riccione il 39,63. A Bellaria-Igea Marina il 55,09%. A Cattolica solo il 37,97. A Santarcangelo il 54,83%.

Per quanto riguarda le Amministrative, che interessano 16 comuni, l’affluenza in provincia è al 52,32%.. Da segnalare Bellaria-Igea Marina al 53,89%, Misano al 51,84%, Santarcangelo al 54,02.