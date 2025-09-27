Effetto Vasco Rossi: “È già un’impresa trovare una camera di hotel per una sola notte”

Obbligo di prenotazione per l’intero week-end e camere introvabili per una sola notte. O vendute a prezzi esageratamente alti. E’ l’effetto Vasco Rossi, che, se due anni fa determinò un boom di presenze, nonostante Rimini fosse ancora ferita dal post alluvione, e un ritorno economico milionario, il prossimo anno potrebbe centrare il record assoluto. Come si intuisce dalla strategia che stanno adottando molti alberghi riminesi, a discapito dei fans che, per evitare la toccata e fuga giornaliera in auto o in bus, rischiano di dover accettare le due o tre notti di permanenza in hotel. «Martedì scorso - racconta Giovanni Di Cesare, 55enne marchigiano impiegato nella pubblica istruzione e regolarmente iscritto al fan club del “Blasco” - appena uscita la data ufficiale del “soundcheck”, fissata per venerdì 29 maggio 2026, mi sono precipitato al computer per trovare, in due dei principali siti alberghieri di prenotazione online, una camera libera. Provo con uno, provo con un altro, e poi con un altro ancora, ma niente: quasi tutti gli hotel 3 e 4 stelle di Rimini e di Riccione risultavano non più disponibili». Poi le telefonate a circa quindici strutture, sempre con lo stesso risultato. «Due in verità – conferma il fan di Vasco («mi iscrissero al club 15 anni fa due amiche come regalo per i miei 40 anni») – sarebbero state anche disponibili a ospitarmi per una notte. Ma a 170 euro un 3 stelle, e a 150 euro a notte un 2 stelle. Non è un po’ troppo?».