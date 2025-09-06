Effetto Vasco Rossi a Rimini: “Alberghi esauriti, i suoi concerti fanno volare il turismo”

RIMINI. «Alberghi sold-out nella due giorni di concerto di Vasco Rossi. A dimostrazione dell’incredibile impatto che, due anni fa, quell’evento ebbe sull’intero comparto». È il commento a caldo della presidente dell’Associazione albergatori riminesi, Patrizia Rinaldis, non appena saputo della scelta del rocker di Zocca di bissare, nella prima settimana del giugno 2026, e sempre al “Romeo Neri”, il successo del 2023, quando per il soundcheck dell’1 giugno (giovedì) dedicato al fan club e per la data zero del suo tour (venerdì 2 giugno) lo stadio di piazzale del Popolo si riempì come un uovo: 16mila appassionati prima e 24mila poi provenienti da tutt’Italia (grazie anche ai lavori di ampliamento dell’impianto voluti dall’amministrazione riminese). Giovani, ma anche 50enni e 60enni, che, per l’intero week-end, presero d’assalto le strutture ricettive cittadine. Ridando ossigeno ad un comparto che usciva a pezzi dalla tragica alluvione di metà maggio, tra cancellazioni di prenotazioni, in particolare dalla Germania (almeno il 50% a giugno e il 25% a luglio), e danni economici, stimati da Federalberghi, per 1,5 milioni di euro.

L’ossigeno portato da Vasco, tradotto in numeri, determinò a Rimini, nel solo week-end 1-2-3 giugno 2023, qualcosa come 131.581 presenze (fonte Istat), 16.958 in più di quanto prodotto nello stesso fine settimana del 2025, chiuso con 114.623 presenze. Numeri importanti, dunque, se rapportati ad un mese di giugno 2025 da record e capace di produrre un’occupazione camere, secondo Visit Rimini, dell’80% «come non si vedeva da tempo».