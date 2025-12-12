Economia, Santa Monica e Ivas premiate all’Industria Felix

Santa Monica di Misano e Ivas di san Mauro Pascoli tra le 124 aziende premiate a Milano nell’ambito del 67° evento Industria Felix, 6ª edizione nazionale de “L’Italia che compete”. L’evento, organizzato da Industria Felix Magazine, si è tenuto nella cornice di Palazzo Mezzanotte ed è stato presentato da Maria Soave ed Elisa Isoardi.

Il Premio si sviluppa attraverso una maxinchiesta su circa 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia e si articola per tutte le regioni italiane per categorie, settori e dimensioni d’impresa.