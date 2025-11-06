Ecomondo, non si butta via niente: dalle terre rare alle sigarette, dal calore alla plastica. Le nuove idee GALLERY

RIMINI. Non si butta via niente. Una volta lo si diceva per un simpatico animale presenza fissa nella vita contadina. Oggi la massima si può (e si deve) collegare a ogni scarto, a ogni rifiuto. Qualsiasi forma esso abbia: fisica, liquida o gassosa. A Ecomondo, la fiera green ospitata a Rimini fino a domani, convergono gli sforzi che in ogni parte del mondo puntano a questo circolo virtuoso fra produzione e riciclo. Ieri, per esempio, uno dei premi Sviluppo Sostenibile 2025 è andato al progetto di A2A che recupera il calore dal data center. In questo caso la centrale di Lamarmora di Brescia attraverso un sistema di raffreddamento a liquido collegato a un teleriscaldamento urbano riesce a produrre 16Gwh di calore pulito e soddisfa il bisogno di 1.350 appartamenti.
L’Europa è penalizzata dalla mancanza di terre rare? Ecco che la Oasi Green Tech Sb propone un progetto che vuole automatizzare il processo di estrazione, separazione e selezione dei componenti di valore degli hard disk in disuso. A Ecomondo c’è il prototipo che interviene sulle schede elettroniche attraverso un processo brevettato per il distacco dei componenti e la successiva selezione e separazione.