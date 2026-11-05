Ecomondo, giornata dedicata all’inclusione per Eco Demolizioni

RIMINI. Un pennello, un colore scelto liberamente e una tela che prende forma attraverso le mani di chi la dipinge. Oggi, giovedì 5 novembre, alla Fiera di Rimini, lo stand di Eco Demolizioni (Padiglione C3, Stand 201) si trasformerà in uno spazio di espressione e creatività grazie a “Lascia il segno”;, la performance che coinvolgerà i ragazzi di Crescere Insieme OdV, nell’ambito della terza giornata di Ecomondo 2026. L’iniziativa si inserisce nel programma “Growing the Future” che quest’anno l’azienda riminese ha dedicato al significato di essere Società Benefit. La giornata avrà come protagoniste le persone e, in particolare, “LAVOR-IO LAB”: il progetto nato dalla collaborazione tra Eco Demolizioni, l’associazione Crescere Insieme e la cooperativa sociale Il Millepiedi.

Il laboratorio coinvolge 20 persone con disabilità intellettiva, accompagnate in un percorso continuativo che punta a sviluppare competenze, relazioni e autonomie attraverso esperienze pratiche. Le attività spaziano dall’orticoltura all’apicoltura, fino ai laboratori creativi e agli spazi dedicati alla socializzazione. Un’esperienza che mette al centro la possibilità di imparare facendo, sperimentare le proprie capacità e avvicinarsi al mondo del lavoro.

Proprio da questa idea nasce ”Lascia il segno”. A guidare la performance sarà il pittore e scultore Emanuele Giorgi, nel ruolo di ‘direttore artistico’ di un’opera che prenderà forma durante la giornata. I ragazzi di Crescere Insieme, insieme ai visitatori che vorranno partecipare, saranno liberi di dipingere lo stand secondo la propria sensibilità, dando vita a una composizione collettiva. Il risultato finale sarà un’opera realizzata a più mani, nella quale ogni partecipante avrà lasciato il proprio segno.

La performance accompagnerà il panel “Oltre il lavoro, le persone”;, previsto sempre oggi, a partire dalle 15. Sul palco si alterneranno le voci di Crescere Insieme, della cooperativa Il Millepiedi e del mondo delle Società Benefit, per raccontare la nascita del progetto, le attività svolte e le prospettive dei percorsi di inclusione lavorativa.

Per Eco Demolizioni, la giornata rappresenta una delle declinazioni concrete del proprio essere Società Benefit: il valore generato da un’impresa può circolare anche attraverso opportunità che mettono le persone nelle condizioni di partecipare, imparare e trovare il proprio spazio.