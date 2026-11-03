Ecomondo 2026 a Rimini, il ministro Urso: “La sostenibilità è una questione geopolitica”

“La sostenibilità non è più una questione ambientale: è una questione industriale e geopolitica”. Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, affida a un videomessaggio il suo saluto a Ecomondo, il salone dell’economia circolare di Italian Exhibition Group, che apre i battenti questa mattina in fiera a Rimini. Nella competizione globale per materie prime, energia e tecnologie, argomenta, “chi controlla le risorse ha in mano il futuro della propria industria”. Certo, prosegue, l’Italia “parte in vantaggio, grazie a imprese di ogni dimensione che sanno trasformare la materia in prodotto, anche partendo dai rifiuti”. È infatti “tra le prime grandi economie manifatturiere, secondi in Europa per circolarità”.
Il tasso di utilizzo circolare della materia, dà qualche dato il ministro, è quasi al 22%, circa il doppio della media europea, e si ricicla il 77,3% degli imballaggi, l’86,6% con il recupero energetico. Ogni chilo di materiale genera 4,3 euro di Pil, mentre in Europa meno di tre. “Siamo insomma un’eccellenza anche nella raccolta: grazie al sistema dei consorzi, il 98% degli italiani è servito da convenzioni con Conai e i consorzi di filiera”. Tuttavia, segnala Urso, metà dei materiali che le imprese trasformano arriva ancora dall’estero. Da qui la spinta del governo alla circolarità come “politica industriale, anche per quanto riguarda le materie prime critiche”. Tra i progetti più importanti c’è il distretto nazionale per il riciclo e la raffinazione a Porto Marghera, oggi candidato a ospitare uno dei primi hub europei di stoccaggio strategico di materie prime critiche. Inoltre, otto dei nove progetti italiani riconosciuti strategici dal Critical raw materials act riguardano riciclo e recupero, tra cui terre rare dei magneti, metalli del gruppo del platino e pannelli fotovoltaici.