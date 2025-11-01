Ecomondo 2025 a Rimini: parcheggi e viabilità, tutto quello che c’è da sapere

Dal 4 al 7 novembre la Fiera di Rimini ospita la 28ª edizione di Ecomondo, punto di riferimento in Europa e nel Mediterraneo per economia circolare e transizione ecologica.

Quattro giorni di convegni, workshop, tavole rotonde e aree dimostrative per scoprire le tecnologie e le soluzioni più innovative nei settori: economia circolare e rigenerativa, gestione di acque e rifiuti, bioenergie e agricoltura sostenibile, mobilità e città green, filiera del tessile sostenibile. Un’occasione unica per incontrare istituzioni, università, imprese e centri di ricerca e confrontarsi sulle strategie europee e nazionali per la transizione verde.

In considerazione del massiccio afflusso di visitatori e operatori che caratterizza l’evento fieristico, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Italian Exhibition Group ha implementato un piano di iniziative per la gestione della mobilità e della sicurezza, mettendo anche a disposizione di operatori e visitatori numerosi servizi per raggiungere facilmente, anche in modo green e sostenibile, il quartiere fieristico. Queste misure, che spaziano dalla gestione della sosta a percorsi dedicati e potenziamento dei mezzi pubblici, mirano a bilanciare le esigenze dell’evento internazionale con la quotidiana fruizione della città.